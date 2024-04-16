Полный 4G: билайн в 2024 году завершит перенос частот из 3G в 4G в Алтайском крае

билайн планирует в 2024 году полностью завершить в Алтайском крае передачу частот из сети 3G в более современный 4G. Эта модернизация позволит эффективнее использовать имеющиеся частотные ресурсы, и, как следствие, предоставлять сервисы клиентам в более высоком качестве, сделав мобильный интернет быстрее и надёжнее.

Алексей Мартынов,

директор Алтайского отделения билайн:

По оценкам специалистов, в России к 2027 году операторы связи могут полностью передать частоты 3G в 4G или, как ещё говорят, отказаться от 3G. В целом, это общемировая практика. Технологии развиваются, требования к качеству и надёжности сети растут. 3G технологически не может предоставить нашим клиентам сервисы на высоком уровне. И клиенты это почувствовали сами, отдав предпочтение 4G. Интернет-трафик в данной сети неизменно растёт, тогда как в 3G сокращается и составляет на сегодняшний день в регионе порядка 7%. Наша задача - своевременно применить эффективные, зарекомендовавшие себя решения. Поэтому будущее билайн — в технологичном, надёжном 4G, который дает больший комфорт, уверенность и чувство безопасности нашим клиентам.

В 2023 году билайн уже реализовал первый этап данного проекта. Тогда в 20 районах на северо-западе Алтайского края, Славгороде, Камне-на-Оби и Яровом оператор связи перевёл частоты из 3G в 4G. В результате на 16% приросло покрытие 4G. Например, стабильный и быстрый интернет появился на дороге между Баево и Луговым. В 2 раза выросли скорости мобильного интернета для тех абонентов, кто ранее находился в зоне 3G, а после оптимизации перешел в 4G. При этом качество голосового сервиса сохранилось на прежнем уровне.

Очередной этап модернизации начнётся во второй половине апреля. Он затронет населенные пункты в 28 районах края: Тальменском, Рубцовском, Угловском, Егорьевском, Алейском, Шипуновском, Волчихинском, Михайловском, Ключевском, Новичихинском, Романовском, Мамонтовском, Ребрихинском, Павловском, Шелаболихинском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском, Троицком, Быстроистокском, Петропавловском, Чарышском, Солонешском, Краснощековском, Курьинском, Змеиногорском, Третьяковском, Локтевском, Поспелихинском.

билайн планирует в 2024 году полностью завершить в Алтайском крае передачу частот из сети 3G в 4G. Источник: компания билайн.

Далее Заринск, трассы, Бийск, Рубцовск и прилегающие территории. Завершающий этап - Барнаул. В столице края билайн окончательно завершит переход в пользу 4G. Алтайский край станет одним из первых регионов, где билайн откажется от 3G

Голосовая связь останется доступной, как и ранее, в формате 2G, а также в обновленной сети 4G. Перевод частот в 4G сделает еще более доступными голосовые звонки с помощью технологии VoLTE (Voice over LTE)*. В малых населенных пунктах, подключенных в рамках программы Устранения цифрового неравенства, голосовые вызовы в сети 4G осуществляются при доступности в населенном пункте технологии VoLTE, которую поддерживает большинство современных смартфонов.

Чтобы пользоваться всеми возможностями и преимуществами сервисов на базе высокоскоростного мобильного интернета 4G (LTE) необходим смартфон с поддержкой 4G и SIM-карта, выпущенная после 2016 года.

Памятка. Источник: компания билайн.

билайн анализирует необходимость замены SIM-карты или устройства. Если клиенту требуется замена, то ему поступит смс или роботизированный звонок.

* голос через LTE. Услуга предоставляется бесплатно. Услуга запускается постепенно в зависимости от модели и прошивки телефона. Для автоматической настройки устройства придет специальное уведомление в формате пуш-сообщения, пользователю необходимо подтвердить прием настроек, а позже перезагрузить телефон. Действует при технической возможности подключения. Недоступна для ряда устройств. Подробнее — на beeline.ru

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