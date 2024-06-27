Полный релакс. Как VIP-персоны отдохнули на загородном пикнике в Барнауле

Как состоялась встреча
Пикник нашего издательского дома не в первый раз проходит в «Золотой подкове». Живописная природа, уединение, европейская кухня и высокий уровень сервиса — все подходит для закрытых встреч.
Как и положено пикнику, первая часть вечера прошла на открытом воздухе. Партнеры события поили гостей травяными чаями, показывали эффектные картины, инкрустированные камнями. И предлагали создать всем вместе свой шедевр, предоставив чистое полотно и краски.
Здесь также работала дегустация напитков и блюд на любой вкус. А на десерт — трайфлы ручной работы и мороженое из натуральных сливок, которое приготовили прямо здесь, с помощью жидкого азота.
Расслабиться после трудового дня гостям позволил тест массажного оборудования. После него с отдохнувшим видом было просто улыбнуться селфи-зеркалу и освоить новую игру — «японское лассо».
Весь вечер гости разглядывали два стильных кроссовера: брутальный JAECOO J7 и элегантный JAECOO J8. На пикник их привез официальный дилер — Автоцентр АНТ.
Чтобы выяснить, какой автомобиль подходит их стилю жизни, участники записались на тест-драйв. Кстати, сделать это можно в любое время.
Финал вечера прошел в Белом зале «Золотой подковы». Здесь гости окунулись в мир музыки. Алексей Бызов (саксофон) и Дарья Гончарова (скрипка) исполнили ряд композиций в современной обработке: от классических произведений до поп-шедевров Леди Гаги и Максим. А радостью для глаз стал эффектный модный показ барнаульского бренда.
О чем говорили гости
Пригласив друзей на загородную встречу, мы задумались, как они сами проводят время на свежем воздухе. Мы спросили их о «рецепте» идеального пикника: где его провести и что приготовить?
Елена Комиссарова,
основатель клиники терапевтической косметологии «Нано Бьюти»:
Несмотря на то, что у меня есть дача, идеальная локация для пикника — место с красивой растительностью, где есть вид на горы. Желательно, чтобы рядом была вода — море или река.
Что готовить — не так важно. Лично я люблю морепродукты, рыбу, и овощи с зеленью.
Главное условие, чтобы рядом были родные и близкие.
Подобный пикник недавно у меня был на озере Рица в Абхазии. Шикарнейшее место!
Кристина Бусурова,
директор Алтайского филиала «Компания БКС»:
У меня есть два вида идеальных пикников. Во-первых, это тимбилдинг с моими любимыми коллегами, как сейчас. Сегодня все вместе планируем здорово провести время, набраться позитива, энергии, драйва, чтобы этого запаса хватило до конца года.
Во-вторых, семейные посиделки на природе на выходных, где каждый вкладывает в процесс свою частичку: готовит горячие закуски и свежие напитки. Например, ответственный по кухне у нас — мой муж, он готовит отличный шулюм.
А проходить такой пикник может где угодно: в нашем регионе очень много отличных красивых и уютных мест, которые создала сама природа.
Елена Строканева,
директор Алтайского филиала страхового дома «ВСК»:
Однозначно, с семьей в горах, на природе. Нравятся окрестности Чемала и Акташа.
Традиционное блюдо — шашлыки, но большее предпочтение я отдаю рыбе. Так что пусть это будет форелевый стейк.
Дмитрий Дворядкин,
основатель агентства недвижимости «Династия 24»:
Лучший пикник — это пикник на Катуни под шашлыки и с друзьями.
Кстати, завтра после работы с коллегами отправимся, правда, в Белокуриху. Очень надеюсь, что там нет комаров — это же ужас, что сейчас творится!
Наталья Слепова,
директор филиала лизинговой компании «Дельта»:
Идеальный пикник для меня состоит из маленьких традиций большой и дружной семьи!
Только в семье можно получить заботу, ласку родных нам людей, которые любят нас и которых любим мы. Обязательно с любимой собакой, подвижными играми, вкусной едой.
Для меня так же важно, чтобы пикник не вредил природе.
Ольга Сорокина,
директор аутсорсинговой компании «1+1»:
На даче у родителей. Если выпадает жаркий выходной, здорово провести весь день на террасе у бассейна всей семьей. Идеальные напитки для такого пикника — джин-тоник и кофе в турке, а еда — фрукты.
Что дальше
ИД «Алтапресс» уже готовит следующие события для партнеров. В августе проведем «Летнюю встречу предпринимателей».
Осенью мы разделим гостей на «мальчиков и девочек», пригласив бизнес-вумен на «Женский клуб», а бизнесменов — на «Мужской клуб».
В ноябре в нашем издательском доме начнется цикл экспертных советов, где представители основных сфер экономики вновь подведут итоги своей работы. А год совершим громким бизнес-событием края — награждением лауреатов премии «Менеджер года».
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