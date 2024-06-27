Полный релакс. Как VIP-персоны отдохнули на загородном пикнике в Барнауле

В прохладный летний день, 21 июня, загородный комплекс «Золотая подкова» принял представителей бизнес-сообщества на пикнике. Его организовал ИД «Алтапресс». Вечер был наполнен приятной атмосферой расслабления, а дополнили ее интересные развлечения, аппетитные угощения и живая музыка. Подробности этого события — в репортаже altapress.ru.

Как состоялась встреча

Пикник нашего издательского дома не в первый раз проходит в «Золотой подкове». Живописная природа, уединение, европейская кухня и высокий уровень сервиса — все подходит для закрытых встреч.

Как и положено пикнику, первая часть вечера прошла на открытом воздухе. Партнеры события поили гостей травяными чаями, показывали эффектные картины, инкрустированные камнями. И предлагали создать всем вместе свой шедевр, предоставив чистое полотно и краски.

Здесь также работала дегустация напитков и блюд на любой вкус. А на десерт — трайфлы ручной работы и мороженое из натуральных сливок, которое приготовили прямо здесь, с помощью жидкого азота.

Расслабиться после трудового дня гостям позволил тест массажного оборудования. После него с отдохнувшим видом было просто улыбнуться селфи-зеркалу и освоить новую игру — «японское лассо».

Весь вечер гости разглядывали два стильных кроссовера: брутальный JAECOO J7 и элегантный JAECOO J8. На пикник их привез официальный дилер — Автоцентр АНТ.

Загородный пикник ИД «Алтапресс». Июнь 2024 года. Фото: Дмитрий Лямзин. Загородный пикник ИД «Алтапресс». Июнь 2024 года. Дмитрий Лямзин. Загородный пикник ИД «Алтапресс». Июнь 2024 года. Дмитрий Лямзин. Загородный пикник ИД «Алтапресс». Июнь 2024 года. Дмитрий Лямзин. Брутальный JAECOO J7. Фото предоставлено Автоцентром АНТ. Элегантный JAECOO J8. Фото предоставлено Автоцентром АНТ.

Чтобы выяснить, какой автомобиль подходит их стилю жизни, участники записались на тест-драйв. Кстати, сделать это можно в любое время.

Финал вечера прошел в Белом зале «Золотой подковы». Здесь гости окунулись в мир музыки. Алексей Бызов (саксофон) и Дарья Гончарова (скрипка) исполнили ряд композиций в современной обработке: от классических произведений до поп-шедевров Леди Гаги и Максим. А радостью для глаз стал эффектный модный показ барнаульского бренда.

О чем говорили гости

Пригласив друзей на загородную встречу, мы задумались, как они сами проводят время на свежем воздухе. Мы спросили их о «рецепте» идеального пикника: где его провести и что приготовить?

Елена Комиссарова. Фото: Черников Александр.

Елена Комиссарова,

основатель клиники терапевтической косметологии «Нано Бьюти»:

Несмотря на то, что у меня есть дача, идеальная локация для пикника — место с красивой растительностью, где есть вид на горы. Желательно, чтобы рядом была вода — море или река. Что готовить — не так важно. Лично я люблю морепродукты, рыбу, и овощи с зеленью. Главное условие, чтобы рядом были родные и близкие. Подобный пикник недавно у меня был на озере Рица в Абхазии. Шикарнейшее место!

Кристина Бусурова. Фото: Дмитрий Лямзин.

Кристина Бусурова,

директор Алтайского филиала «Компания БКС»:

У меня есть два вида идеальных пикников. Во-первых, это тимбилдинг с моими любимыми коллегами, как сейчас. Сегодня все вместе планируем здорово провести время, набраться позитива, энергии, драйва, чтобы этого запаса хватило до конца года. Во-вторых, семейные посиделки на природе на выходных, где каждый вкладывает в процесс свою частичку: готовит горячие закуски и свежие напитки. Например, ответственный по кухне у нас — мой муж, он готовит отличный шулюм. А проходить такой пикник может где угодно: в нашем регионе очень много отличных красивых и уютных мест, которые создала сама природа.

Елена Строканева (слева). Фото: Дмитрий Лямзин.

Елена Строканева,

директор Алтайского филиала страхового дома «ВСК»:

Однозначно, с семьей в горах, на природе. Нравятся окрестности Чемала и Акташа. Традиционное блюдо — шашлыки, но большее предпочтение я отдаю рыбе. Так что пусть это будет форелевый стейк.

Дмитрий Дворядкин. Фото: Дмитрий Лямзин.

Дмитрий Дворядкин,

основатель агентства недвижимости «Династия 24»:

Лучший пикник — это пикник на Катуни под шашлыки и с друзьями. Кстати, завтра после работы с коллегами отправимся, правда, в Белокуриху. Очень надеюсь, что там нет комаров — это же ужас, что сейчас творится!

Наталья Слепова. Фото: Дмитрий Лямзин.

Наталья Слепова,

директор филиала лизинговой компании «Дельта»:

Идеальный пикник для меня состоит из маленьких традиций большой и дружной семьи! Только в семье можно получить заботу, ласку родных нам людей, которые любят нас и которых любим мы. Обязательно с любимой собакой, подвижными играми, вкусной едой. Для меня так же важно, чтобы пикник не вредил природе.

Ольга Сорокина. Анна Зайкова, Дмитрий Лямзин

Ольга Сорокина,

директор аутсорсинговой компании «1+1»:

На даче у родителей. Если выпадает жаркий выходной, здорово провести весь день на террасе у бассейна всей семьей. Идеальные напитки для такого пикника — джин-тоник и кофе в турке, а еда — фрукты.

Что дальше

ИД «Алтапресс» уже готовит следующие события для партнеров. В августе проведем «Летнюю встречу предпринимателей».

Осенью мы разделим гостей на «мальчиков и девочек», пригласив бизнес-вумен на «Женский клуб», а бизнесменов — на «Мужской клуб».

В ноябре в нашем издательском доме начнется цикл экспертных советов, где представители основных сфер экономики вновь подведут итоги своей работы. А год совершим громким бизнес-событием края — награждением лауреатов премии «Менеджер года».

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