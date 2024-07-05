Что за техника полностью алтайского производства помогает собирать рекордные урожаи

Алтайские аграрии возлагают большие надежды на этот год. Урожай сенажа и сена уже весьма хорош, а с новой сельхозтехникой собирать его еще сподручнее. Корреспондент altapress.ru узнал у фермеров, какими машинами они пользуются, почему половина успеха зависит от полуприцепа, и как собирать рекордные урожаи.

Синие «Беларусы» и желтые «немцы»

Лето — самый плодотворный период для алтайских фермеров. С конца июня грузовики, тракторы и комбайны вышли в поле на заготовку сена и сбор сенажа из многолетних трав. В первой половине июле начнется сбор однолетних трав, а в августе приступят к сбору силоса.

В хозяйстве Кипринское в селе Киприно Шелаболихинского района вся техника сейчас в работе. Синие «Беларусы» и ярко-красные «Кировцы» тащат за собой громоздкие прицепы, доверху наполненные скошенной травой. Рядом с ними лихо бороздят поля желтые комбайны немецкой компании Krone.

Работы предстоит немало, только одной кукурузы в этом году посеяно 1,7 тыс. га кукурузы. Для сравнения — среднему хозяйству требуется только 200-300 га.

Хозяйство Кипринское Altapress.ru

«Киприно» — это крупная сыродельческая компания Алтая с лучшей в крае инфраструктурой, которая становится брендом всероссийского уровня. В группу компаний «Киприно» входят 7 маслосырзаводов, 6 собственных сельхозпредприятий, а также торговые дома в Москве и крупных городах Урала, Сибири и Дальнего Востока. Главный офис компании «Киприно» расположен в городе Барнауле.

Желтобокие «немцы» стали настоящим спасением для алтайских фермеров. У комбайнов стоит двигатель с мощностью от 490 лошадиных сил. А измельчающий барабан быстро перерабатывает траву и практически без перебоев подает ее в хобот мощным потоком. Тракторам остается только успевать подставлять прицепы, которые заполняются меньше, чем за 10 минут. На одном таком корреспондент altapress.ru даже прокатился — ждите материал об этом в ближайшее время.

Хозяйство Кипринское Altapress.ru

Поместится квартира

Второе по важности приобретение, которое отмечает заместитель главного инженера Андрей Терентьев, это универсальные полуприцепы. Ведь именно они перевозят ценные грузы в несколько десятков тонн. Хозяйство приобрело два новых в 2021 году.

Производит сельскохозяйственные полуприцепы — компания «РУФ-2». Свою технику они собирают в Алтайском крае из отечественных деталей. Отличает эти полуприцепы от обычных КамАЗов большая вместительность, надежность и маневренность, отмечает Андрей Терентьев.

«КамАЗ в засушливую погоду «укатывает» почву в асфальт. В дождливую — застревает в грязи, — рассказывает руководитель проектного офиса «РУФ-2» Дмитрий Иванов. — А на этих полуприцепах стоят шины низкого давления, благодаря чему они легко едут по полю, несмотря на свои внушительные размеры».

Полуприцепы могут перевозить урожаи пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы до 40 тонн, а их объем — до 50 кубометров. Размеры у такой техники соответствующие — более трех метров в высоту, больше двух в ширину и от 5 до 10 метров в длину. В таком может поместиться небольшая квартира или маленькая кофейня.

«Наши полуприцепы универсальные, — рассказывает Дмитрий Иванов. — Задний борт можно менять на различные навесные механизмы, специально спроектированные для этой техники. Это разбрасыватели органических удобрений, глубокорыхлители и другие. Работать с такими можно практически круглый год».

Еще одна функция, которую оценили алтайские фермеры — это выгрузка урожая без подъема кузова. Она происходит при помощи гидроцилиндров, которые толкают переднюю стенку в направлении заднего борта и высвобождают груз. Выглядит это завораживающе. А также предотвращает опрокидывание огромной машины. Ведь ставить ее на колеса придется с помощью подъемного крана.

«Это очень удобно, по сравнению с прицепами с классической схемой разгрузки, которые поднимают кузов, — рассуждает Андрей Терентьев. — Во-первых, от этого сразу страдает вместительность, поскольку при выгрузке смещается центр тяжести и техника может перевернуться. Во-вторых, времени на выгрузку требуется заметно больше. А в-третьих, необходима ровная площадка, ведь при небольших неровностях техника опять же может завалиться».

Хозяйство Кипринское Altapress.ru

Работать интереснее

Механизатор Дмитрий Салабаев водит тракторы уже 15 лет. Но с подобными полуприцепами познакомился только в этом сезоне. Признается честно: работать с ними неплохо, но есть ощущение, что на склонах он неустойчив. Однако пока еще не завалился.

«Максимально я грузил 32 тонны. В день совершаю примерно шесть-семь рейсов в полях», — скромно рассказывает о себе Дмитрий.

Его коллега Александр подобную технику еще не водил. Большую часть времени он работает на заготовке сенажа, ездит на «Кировце» и трамбует сваленную в огромную кучу траву.

«Видно же сразу, что техника хорошая! Я бы хотел такой прицепить. Это интереснее, чем целый день взад-вперед кататься», — поделился механизатор.

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