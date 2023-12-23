Пора проветриться. 10 идей, как скоротать эти выходные в Барнауле

На улице тепло и снежно, поэтому altapress.ru предлагает прогуляться: до катка, до «Изумрудного» парка, до собачьих упряжек, в кино, на стендап и не только. Выбирайте на свой вкус и цвет.

В культурную среду

«Красная шапочка» в Музыкальном театре — 24 декабря, 10:00, 0+

«Моя жена — робот» в Молодежном театре Алтая — 23 декабря, 17:00, 16+

«Серебряное копытце» в Театре драмы — 23 декабря, 17:00, 0+

«Может в этом повезет» в Крепостном театре — 24 декабря, 19:00, 16+

"Красная шапочка". Виктория Паршкова / Музыкальный театр

За попкорном

Фильм «Тропа» в «Премьере» — 23 декабря, 17:55, 16+

Новая диснеевская принцесса в мультфильме «Заветное желание» в «Киномир-Галактика» — 24 декабря, 15:20, 6+

За коньками и на лед

Развлекательная программа на коньках для всех желающих «Любишь кататься? — Люби и катайся!» в парке «Изумрудный» — 23 декабря, 13:00, 6+

Уличный каток в Парке спорта А.Смертина. архив Парка спорта А.Смертина.

За лапами и хвостами

Благотворительные сборы вкусностей для носителей лапок и хвостов, а также фотосессия с хаски на акции «За живое» в парке «Изумрудный» — 23 декабря, 13:00, 12+

Гонки на собачьих упряжках. Ирина Пергаева, altapress.ru

За шуткой юмора

На вас проверят свои шутки на «Открытом микрофоне» в Standup Altai Club — 24 декабря, 20:00, 18+

В упряжки

Езда в собачьих упряжках и истории о приютских собаках на «Дне открытых собак» в приюте «Ласка» — 24 декабря, 13:00, 6+