Пора проветриться. 10 идей, как скоротать эти выходные в Барнауле

В культурную среду
«Красная шапочка» в Музыкальном театре — 24 декабря, 10:00, 0+
«Моя жена — робот» в Молодежном театре Алтая — 23 декабря, 17:00, 16+
«Серебряное копытце» в Театре драмы — 23 декабря, 17:00, 0+
«Может в этом повезет» в Крепостном театре — 24 декабря, 19:00, 16+
За попкорном
Фильм «Тропа» в «Премьере» — 23 декабря, 17:55, 16+
Новая диснеевская принцесса в мультфильме «Заветное желание» в «Киномир-Галактика» — 24 декабря, 15:20, 6+
За коньками и на лед
Развлекательная программа на коньках для всех желающих «Любишь кататься? — Люби и катайся!» в парке «Изумрудный» — 23 декабря, 13:00, 6+
За лапами и хвостами
Благотворительные сборы вкусностей для носителей лапок и хвостов, а также фотосессия с хаски на акции «За живое» в парке «Изумрудный» — 23 декабря, 13:00, 12+
За шуткой юмора
На вас проверят свои шутки на «Открытом микрофоне» в Standup Altai Club — 24 декабря, 20:00, 18+
В упряжки
Езда в собачьих упряжках и истории о приютских собаках на «Дне открытых собак» в приюте «Ласка» — 24 декабря, 13:00, 6+