15 февраля
﻿
Жизнь

Пороховые парки и дома-шоколадки. Узнайте, как вы разбираетесь в барнаульских топонимах

Пришло время узнать, насколько вы внимательный горожанин. Это тест altapress.ru о барнаульских домах и объектах, которые носят свои гордые названия — выдуманные народом или вдохновленными маркетологами.

Тест.
Тест.
altapress.ru

Для того чтобы пройти тест, отключите блокировщики рекламы (если они у вас установлены).

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость