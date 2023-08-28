28 августа
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Последние теплые деньки. Какая погода будет 27 августа в Алтайском крае

Последние деньки лета порадует теплой, но дождливой погодой. Синоптики алтайского гидрометцентра рассказали о погоде 27 августа в Алтайском крае.

Лето. Тепло.
Лето. Тепло.
СС0

Погода в Алтайском крае

Ночью в Алтайском крае температура составит +12...+17 градусов. Ветер южный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В утренние часы возможен туман. Днем потеплеет до +22...+27 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы.

Ветер южный, 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Погода в Барнауле

В Барнауле ночью столбики термометров покажут +14...+16 градусов. Ветер южный, 2-7 м/с. Утром возможен туман.

Днем температура составит +23...+25 градусов. Во второй половине дня ожидается кратковременный дождь, вероятна гроза. Ветер южный, 4-9 м/с.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость