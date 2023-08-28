Последние теплые деньки. Какая погода будет 27 августа в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае
Ночью в Алтайском крае температура составит +12...+17 градусов. Ветер южный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
В утренние часы возможен туман. Днем потеплеет до +22...+27 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы.
Ветер южный, 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с.
Погода в Барнауле
В Барнауле ночью столбики термометров покажут +14...+16 градусов. Ветер южный, 2-7 м/с. Утром возможен туман.
Днем температура составит +23...+25 градусов. Во второй половине дня ожидается кратковременный дождь, вероятна гроза. Ветер южный, 4-9 м/с.