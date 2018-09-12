Пожарный поезд и эвакуация: как прошли масштабные учения МЧС в барнаульском ТРЦ «Пионер»

В Барнауле 11 сентября во время учений сотрудники МЧС России эвакуировали посетителей и персонал из ТРЦ «Пионер», сообщает пресс-служба ведомства.

Тревожный сигнал об условном возгорании поступил от сотрудников ТРЦ, в коридорах звучал сигнал оповещения. К месту происшествия быстро приехали пожарно-спасательные подразделения.

В ТРЦ «Пионер» — пять этажей, внутри есть лестничные клетки, лифты и эскалаторы. Под зданием находится автомобильная парковка почти на 300 мест. По легенде, именно там и произошло возгорание площадью более 70 квадратных метров, загорелись автомобили.

В здании условно были 1000 человек. Сразу же начали эвакуировать людей. По легенде, внутри — 10 человек, которым требовалась помощь медиков. Пожарные и спасатели эвакуировали пострадавших из разных частей ТРЦ.

Учения в ТРЦ «Пионер». ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Вскоре к зданию прибыл пожарный поезд, спасатели городского и краевого подразделений, а также Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда. Кроме того, в работе участвовали полицейские и медики.

В МЧС отмечают, что учения прошли успешно. Спасатели на практике изучили планировку здания, проверили работу систем автоматической пожарной сигнализации, а также наличие планов эвакуации. Кроме того, оценили действия сотрудников ТРЦ.