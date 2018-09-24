Пожилым жителям Алтайского края вручат подарки.

Барнаульская компания «Секреты Лан» подготовила подарки пожилым людям Алтайского края. Наборы для личной гигиены отправятся в дома престарелых через благотворительный фонд «Старость в радость». Для компании это еще одна возможность сказать спасибо старшему поколению в День пожилого человека, который в России отмечают 1 октября.