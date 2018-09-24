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Пожилым жителям Алтайского края вручат подарки

Барнаульская компания «Секреты Лан» подготовила подарки пожилым людям Алтайского края. Наборы для личной гигиены отправятся в дома престарелых через благотворительный фонд «Старость в радость». Для компании это еще одна возможность сказать спасибо старшему поколению в День пожилого человека, который в России отмечают 1 октября.

Пожилым жителям Алтайского края вручат подарки.
Пожилым жителям Алтайского края вручат подарки.
Фото: архив благотворительного фонда "Старость в радость"

Благотворительный фонд «Старость в радость» помогает одиноким пожилым людям и инвалидам. Вместе с барнаульской компанией «Секреты Лан» фонд решил порадовать бабушек и дедушек, подарив большое количество средств личной гигиены.

Пожилым жителям Алтайского края вручат подарки.
Пожилым жителям Алтайского края вручат подарки.
Фото: архив благотворительного фонда «Старость в радость»
Пожилым жителям Алтайского края вручат подарки.
Пожилым жителям Алтайского края вручат подарки.
Фото: архив благотворительного фонда «Старость в радость»
Пожилым жителям Алтайского края вручат подарки.
Пожилым жителям Алтайского края вручат подарки.
Фото: архив благотворительного фонда «Старость в радость»
Пожилым жителям Алтайского края вручат подарки.
Пожилым жителям Алтайского края вручат подарки.
Фото: архив благотворительного фонда «Старость в радость»

Справка

«Секреты Лан» — это компания по производству товаров для красоты и здоровья. Ассортимент продукции насчитывает более 200 наименований: средства по уходу за кожей лица, рук, ног, тела, средства по уходу за волосами, декоративная косметика, средства гигиены.

Как присоединиться к благотворителям

Благотворительный фонд «Старость в радость» www.starikam-altai.ru, тел. 8−923−006−56−88.

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