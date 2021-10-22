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Пожизненное противопоказание. Кому нельзя вакцинироваться от ковида

  1. Кто может получить абсолютный медотвод от противоковидной вакцины?
  2. Какие правила следует соблюдать тем, кто получил медотвод?
  3. Сколько россиян вакцинировались от коронавируса?

Замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала о пожизненном противопоказании к вакцинации против ковида. Рассказываем, на кого и почему распространяются долгосрочные прививочные «льготы».

1
Кто может получить абсолютный медотвод от противоковидной вакцины?

Абсолютное противопоказание к вакцинации — аллергическая реакция на препарат или его компоненты, приводит слова Руженцовой ТАСС. Остальные медицинские «запреты» — временные.

Татьяна Руженцова,
замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора:

Абсолютным противопоказанием к введению вакцины, которое остается пожизненно, является только тяжелая аллергическая реакция в анамнезе на именно эту вакцину или какой-либо ее компонент: анафилактический шок, отек Квинке, судороги, температура тела выше 40 градусов, инфильтрат более 8 см в диаметре.

2
Какие правила следует соблюдать тем, кто получил медотвод?
Вакцинация.
Вакцинация.
CC0

Эксперт отмечает: гражданам, у которых есть противопоказания к вакцинации, лучше избегать мест скопления людей, а также контактов с больными и вирусоносителями. Это — меры профилактики инфекции.

3
Сколько россиян вакцинировались от коронавируса?

По данным оперштаба на 15 октября, первым компонентом в России привились больше 51 млн раз, полностью завершили вакцинацию 47,5 млн раз. При этом коллективный иммунитет к COVID-19 в стране составляет 45%.

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