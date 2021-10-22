Пожизненное противопоказание. Кому нельзя вакцинироваться от ковида

Абсолютное противопоказание к вакцинации — аллергическая реакция на препарат или его компоненты, приводит слова Руженцовой ТАСС. Остальные медицинские «запреты» — временные.
Татьяна Руженцова,
замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора:
Абсолютным противопоказанием к введению вакцины, которое остается пожизненно, является только тяжелая аллергическая реакция в анамнезе на именно эту вакцину или какой-либо ее компонент: анафилактический шок, отек Квинке, судороги, температура тела выше 40 градусов, инфильтрат более 8 см в диаметре.
Эксперт отмечает: гражданам, у которых есть противопоказания к вакцинации, лучше избегать мест скопления людей, а также контактов с больными и вирусоносителями. Это — меры профилактики инфекции.
По данным оперштаба на 15 октября, первым компонентом в России привились больше 51 млн раз, полностью завершили вакцинацию 47,5 млн раз. При этом коллективный иммунитет к COVID-19 в стране составляет 45%.