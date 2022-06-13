Познать свои корни. Как прошел фестиваль «День России на Бирюзовой Катуни»

Котлыйбыз! Herzlichen Glückwunsch! Вітати! Віншуем!.. — если поздравлять вас на языке каждого народа, представители которых были на «Дне России на Бирюзовой Катуни», у нас не хватит места. Как отметили один из самых объединяющих праздников и с какими традициями познакомили гостей на фестивале — расскажем в этом материале.

В этом году «День России на Бирюзовой Катуни» посвящен теме национальных кухонь. Поэтому в первые дни помимо важных научно-практических семинаров и конференций между участниками провели и кулинарный конкурс. Сам гала-концерт также был связан с гастрономией.

Сергей Старостин,

режиссер праздника «День России на Бирюзовой Катуни»:

«Мы решили сделать историю не просто национальной кухни, а связанными с этим традициями и обрядами, которые происходят за столом и вокруг него. Величание хозяев, пляски, застольные и поздравительные песни — все это показали на концерте».

Помимо сибирских объединений с застольной культурой гостей знакомила студия «Вечора» из Перми, ансамбль «Читинская Слобода» из Забакальского края, семейный клуб «Основа» из Вологодской области, чебоксарский ансамбль «Уяв» и московский — «Казачий круг», и многие другие.

«День России на Бирюзовой Катуни» 12.06.2022 . altapress.ru , Дмитрий Лямзин. «День России на Бирюзовой Катуни» 12.06.2022 . altapress.ru , Дмитрий Лямзин. «День России на Бирюзовой Катуни» 12.06.2022 . altapress.ru , Дмитрий Лямзин. «День России на Бирюзовой Катуни» 12.06.2022 . altapress.ru , Дмитрий Лямзин.

Узнать больше о разных обычаях можно было и на выставке-презентации. Каждая палатка наглядно рассказывала о культуре отдельного народа. Демонстрировались книги, украшения, головные уборы и костюмы, игрушки и многое другое. Все это показывали люди в традиционных одеждах — участники различных этнических объединений.

«Кош теле — аналог хвороста. В переводе означает „птичий язык“ — форма и правда похожа», — рассказывал о десерте татарин Михаил.

У палаток также наигрывали музыку на национальных инструментах. Армянские мальчики отбивали ритмичные рисунки на барабанах, еврейский подросток пытался переиграть их на скрипке, исполняя «Хава нагила». Эту же песню через некоторое время сыграли и немцы на баяне — вот такое смешение культур.

Пожалуй, самый объединяющий элемент фестиваля «День России на Бирюзовой Катуни» — это всеобщий хоровод.

Асаев Вячеслав Владимирович,

ответственный за хороводные шествия:

«Любое народное гуляние начинается с хороводов. Задействованы в нем все участники фестиваля — 300−400 человек. Главное в нем не спешить — там нет беготни, спокойная ходьба и конечно слышать, чтобы совпадать ритму песни».

«День России на Бирюзовой Катуни» 12.06.2022 . altapress.ru , Дмитрий Лямзин. «День России на Бирюзовой Катуни» 12.06.2022 . altapress.ru , Дмитрий Лямзин. «День России на Бирюзовой Катуни» 12.06.2022 . altapress.ru , Дмитрий Лямзин.

Виталий Снесарь,

заместитель председателя правительства Алтайского края:

«Мы и не рассчитывали на такой масштаб, когда в начале 2010 годов приняли решение проводить этот фестиваль. Мы никогда не придерживаемся консервативных форм, организаторы стараются найти что-то новое и заинтересовать и участников, и зрителей».

«День России на Бирюзовой Катуни» 12.06.2022 . altapress.ru , Дмитрий Лямзин.

Помимо объединяющей этот праздник несет еще одну важную для участников функцию.

Сергей Старостин,

режиссер праздника «День России на Бирюзовой Катуни»:

«Фестиваль — также обучающая площадка. Сюда приезжают делиться своим опытом, впечатлениями. Все друг у друга подглядывают, учатся. Это очень здорово. Правительство Алтайского края нас поддерживает, дай бог, чтобы это и дальше происходило, тогда он превратится в мощное движение. Перспективы самые позитивные. Хочется качественного развития: расширения внутренних образовательных локаций, которые дают новые впечатления, расширят жанровый охват. Например, мы можем сделать школу молодоженов или свадебную, или инструментальную — массу вещей».

Такую образовательную сторону воплощает одна из площадок «Дня России на Бирюзовой Катуни» — фольклорный фестиваль «Древо». Он зародился еще около 20 лет назад и до сих пор сохраняет проявления русской традиционной культуры: танец, песня, костюм и т.д. В этом году в нем поучаствовали 20 коллективов из разных уголков России: Алтайского, Пермского, Забайкальского краев, Новосибирской и Московской областей и многих других.

Анастасия Сысоева,

администратор фольклорного фестиваля «Древо»:

«У нас прошла творческая лаборатория, где все участники показали накопленный за год материал, который собрали в экспедициях. Эксперты задают вопросы, делают замечания, пожелания. Коллективы в основном сельские, поэтому, как правило, у них нет методической помощи. Фестиваль — проводник на пути приобщения детей и взрослых к фольклору».

«День России на Бирюзовой Катуни» 12.06.2022 . altapress.ru , Дмитрий Лямзин. «День России на Бирюзовой Катуни» 12.06.2022 . altapress.ru , Дмитрий Лямзин. «День России на Бирюзовой Катуни» 12.06.2022 . altapress.ru , Дмитрий Лямзин.

Также в один из дней фестиваля прошел конкурс презентаций, посвященный традициям народов. Победителями в нем стали немцы. Они продемонстрировали обряд отщепления девушки, вышедшей замуж: ей торжественно сменяют фату на чепчик.

«Разные поколения так классно пели на немецком языке и проводили обряд, это очень красиво! — делился впечатлениями белорус Алексей Янкин. — А я сделал презентацию о своей родной сестре Нине Роговской — она народный мастер Республики Беларусь, гончар. Занимается ангобной росписью: белой глиной по темной глине. Еще три года назад я не знал, что у меня есть сестра. Увлекаясь родословной, нашел точку на карте, откуда мой дед приехал в Сибирь, съездил туда и нашел 50 родственников. Мой любимый факт о белорусах — то, что их всего 10 млн. Не такая распространенная нация. Поэтому каждый из нас — эксклюзив», — смеялся он.

Многие участники также признавались, что все чаще и чаще люди начинают интересоваться своими корнями.

Виталий Тебереков,

председатель объединения кумандинцев Алтайского края:

«Раньше много людей было, потом перемешались, Великая Отечественная война. В Алтайском крае сейчас живет 1,5 тыс. кумандинцев. Но тем не менее сегодня люди сами начали себя относить к этносу, вспоминать корни, предков. Им интересно узнавать об этом, звонят нам постоянно со всех городов».

«День России на Бирюзовой Катуни» 12.06.2022 . altapress.ru , Дмитрий Лямзин.

«День России на Бирюзовой Катуни» не только знакомит человека с собственной культурой, но и, как выяснилось, рождает новое поколение, готовое сохранять традиции.

Сергей Старостин,

режиссер праздника «День России на Бирюзовой Катуни»:

«С самого начала у нас стали возникать фестивальные семьи — это очень хороший признак. Появляются на свет дети, некоторые из них уже водят хороводы. Мы имеем дело с продолжением, наследованием традиций, которые чуть от нас не увильнули и ушли в небытие. Слава богу, что это „принятие“ случилось.

„День России на Бирюзовой Катуни“ 12.06.2022 . altapress.ru , Дмитрий Лямзин. „День России на Бирюзовой Катуни“ 12.06.2022 . altapress.ru , Дмитрий Лямзин. „День России на Бирюзовой Катуни“ 12.06.2022 . altapress.ru , Дмитрий Лямзин.

Существуют сценические народные формы — ими занимаются профессионалы, которые знают свое дело, но они производят продукт. А что касается того, как девушки здесь стенка на стенку играют, — это живо и оставляет самые яркие впечатления именно для этого возраста в их жизни. Потом они будут с благодарностью вспоминать это время и события этого фестиваля».