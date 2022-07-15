15 июля
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Жизнь

Правила вызова врача на дом: что изменилось в 2022 году?

Пандемия изменила многое: и систему здравоохранения, и отношение к ней людей, и даже правила, которым подчиняются врачи и медсестры. Вызов врача на дом в период подъема заболеваемости стал для многих серьезной проблемой. В 2022 году в должностные инструкции медработников были внесены определенные изменения. Если вам необходимо вызвать врача на дом, найти подходящего специалиста можно здесь: https://zoon.ru/msk/medical/type/vyzov_vracha_na_dom/.

Доктор. Медицина.
Доктор. Медицина.
unsplash.com.

Вызывать или нет?

Однозначного ответа на этот вопрос нет, все зависит от состояния пациента (исключение — опасные для жизни ситуации, которые мы перечислим ниже, при них не обойтись без «неотложки»).

Министерство здравоохранения Российской Федерации создало методички, в которых рассказывается, в каких случаях можно вызывать врача на дом в 2022 году. На них обязаны ориентироваться медицинские центры и поликлиники. Право на вызов врача есть у человека, который не может отправиться в поликлинику по следующим причинам:

  • есть симптомы ОРВИ, гриппа;
  • t превышает отметку в 38 градусов;
  • сыпь на коже;
  • есть сильная тошнота или рвота;
  • присутствует многократный жидкий стул;
  • самочувствие нарушено вследствие повышенного или пониженного АД;
  • беспокоят сильные головокружения;
  • ограничена подвижность из-за болей в позвоночнике или суставах нижних конечностей.

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Что нового в 2022 году?

Коррективы, введенные в 2022 году, касаются лишь больных с подозрением на коронавирус. Им для оценки состояния рекомендовано измерять сатурацию и температуру тела. Полученные значения важно передать специалисту, который решит, отправлять ли к пациенту «скорую» или врача.

Как и раньше, «неотложка» необходима при любых нарушениях в дыхании, сознании, системе кровообращения, при серьезных травмах, ожогах, кровотечениях, выраженном болевом синдроме, родах, психических расстройствах.

Вызывать врача лучше с утра или до обеда, ведь приехать быстро он не сможет — часы специалиста «расписаны» заранее. Если состояние ухудшается и ждать становится невозможным, лучше вызвать «скорую». Медицинскую помощь могут получить люди и с острыми состояниями и те, у кого произошло обострение хронических патологий.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

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