Правила вызова врача на дом: что изменилось в 2022 году?

Вызывать или нет?
Однозначного ответа на этот вопрос нет, все зависит от состояния пациента (исключение — опасные для жизни ситуации, которые мы перечислим ниже, при них не обойтись без «неотложки»).
Министерство здравоохранения Российской Федерации создало методички, в которых рассказывается, в каких случаях можно вызывать врача на дом в 2022 году. На них обязаны ориентироваться медицинские центры и поликлиники. Право на вызов врача есть у человека, который не может отправиться в поликлинику по следующим причинам:
- есть симптомы ОРВИ, гриппа;
- t превышает отметку в 38 градусов;
- сыпь на коже;
- есть сильная тошнота или рвота;
- присутствует многократный жидкий стул;
- самочувствие нарушено вследствие повышенного или пониженного АД;
- беспокоят сильные головокружения;
- ограничена подвижность из-за болей в позвоночнике или суставах нижних конечностей.
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Что нового в 2022 году?
Коррективы, введенные в 2022 году, касаются лишь больных с подозрением на коронавирус. Им для оценки состояния рекомендовано измерять сатурацию и температуру тела. Полученные значения важно передать специалисту, который решит, отправлять ли к пациенту «скорую» или врача.
Как и раньше, «неотложка» необходима при любых нарушениях в дыхании, сознании, системе кровообращения, при серьезных травмах, ожогах, кровотечениях, выраженном болевом синдроме, родах, психических расстройствах.
Вызывать врача лучше с утра или до обеда, ведь приехать быстро он не сможет — часы специалиста «расписаны» заранее. Если состояние ухудшается и ждать становится невозможным, лучше вызвать «скорую». Медицинскую помощь могут получить люди и с острыми состояниями и те, у кого произошло обострение хронических патологий.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста