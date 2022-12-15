15 декабря
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Жизнь

Правильно и справедливо. В Алтайском крае будут по-новому награждать особо отличившихся жителей и юрлиц

15 декабря на сессии АКЗС приняли изменения, касающиеся правил присвоения высоких званий и наград. В частности, теперь люди, носящие звание «Почетный гражданин Алтайского края», смогут получать положенные им выплаты, даже если решили переехать в другой регион.

Ивану Терешкину присвоили звание почетного гражданина.
Ивану Терешкину присвоили звание почетного гражданина.
admzarinsk.ru

Как сообщила Наталья Кувшинова, представитель губернатора и правительства края в АКЗС, решение по выплатам почетным гражданам «правильно и справедливо».

«В жизни может быть всякое — человек может уехать к детям или внукам. Это не умаляет его предыдущие заслуги», — объяснила она.

Еще одно изменение касается самого присвоения данного звания. Так, теперь на него могут претендовать женщины, получившие статус «Мать-героиня». Напомним, одной из первых в России была отмечена жительница ЗАТО Сибирский Елена Китаева, в семье у которой растут десять детей.

Кроме того, вводится требование к кандидатам на награждение медалью «Родительская слава» в части отсутствия у них неснятой или непогашенной судимости, а также уголовного преследования.

По словам Натальи Кувшиновой, изменения коснутся также правил вручения медали «За заслуги во имя созидания». Теперь ее могут вручать не только гражданам, но и юрлицам, вносящим весомый вклад в благотворительность.

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