Правильно и справедливо. В Алтайском крае будут по-новому награждать особо отличившихся жителей и юрлиц

Как сообщила Наталья Кувшинова, представитель губернатора и правительства края в АКЗС, решение по выплатам почетным гражданам «правильно и справедливо».
«В жизни может быть всякое — человек может уехать к детям или внукам. Это не умаляет его предыдущие заслуги», — объяснила она.
Еще одно изменение касается самого присвоения данного звания. Так, теперь на него могут претендовать женщины, получившие статус «Мать-героиня». Напомним, одной из первых в России была отмечена жительница ЗАТО Сибирский Елена Китаева, в семье у которой растут десять детей.
Кроме того, вводится требование к кандидатам на награждение медалью «Родительская слава» в части отсутствия у них неснятой или непогашенной судимости, а также уголовного преследования.
По словам Натальи Кувшиновой, изменения коснутся также правил вручения медали «За заслуги во имя созидания». Теперь ее могут вручать не только гражданам, но и юрлицам, вносящим весомый вклад в благотворительность.
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