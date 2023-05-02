Праздничный салют отменили в нескольких сибирских городах. Увидят ли фейерверк барнаульцы

Сибирские города начали отменять праздничный салют в День Победы. Altapress.ru выяснил, почему граждан лишили зрелища и оставят ли фейерверк в Барнауле.

Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года.

Где отменили салют?

От салюта отказались в Томске и в Омске, сообщает «Континент Сибирь».

Городская администрация Томска приняла такое решение на основании полученного предписания органов безопасности. В Омске же отменили фейерверки по совету ветеранов.

«Гораздо важнее успеть сказать спасибо оставшимся ветеранам и труженикам тыла», — заявил в своем Telegram-канале мэр Омска Сергей Шелест.

Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дарья Беркетова , altapress.ru.

В каких городах салют оставили?

Салют состоится в Новосибирске, Кемерове, Красноярске и Новокузнецке.

Будет ли фейерверк в Барнауле?

Да, барнаульцы увидят яркий салют на День Победы. Другие праздничные мероприятия начнутся с утра 9 мая.

Салют в Барнауле. 9 мая 2022 года. Дарья Беркетова , altapress.ru.

В каких регионах России отказались от праздничных мероприятий в День Победы?

В середине апреля от праздничных мероприятий 9 мая начали отказываться в Крыму, Белгородской и Курской областях, сообщает MSK1.ru. Такое решение было принято из соображений безопасности.

Губернатор Белгородской области заявил, что праздник может спровоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре города.

Также отказались от парада в Севастополе. Однако само празднование Дня Победы пройдет без изменений, сообщает РБК.