Быть студентом — это круто.

И хочу я пожелать,

Чтобы сложные науки

На «отлично» все сдавать.



Чтобы жизнь всегда кипела,

А душа от счастья пела,

Сессия не омрачала,

Только радость доставляла.



Творческого вдохновенья

Пожелать еще хочу,

Чтобы трудные решенья

Всегда были по плечу!

Пора студенчества чудесна,

В ней столько красочных моментов!

А потому сейчас любезно

Я поздравляю всех студентов!



Цените каждое мгновение,

Учитесь новому всегда,

С теплом в душе вам, без сомнения,

Эти запомнятся года!



Пускай легко вам удается

Все планы в быль осуществить!

Пускай удача ярче солнца

По жизни будет вам светить!