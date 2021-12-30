1 января -16°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Предновогоднее похолодание пришло в Алтайский край

Период существенного похолодания начинается в Алтайском крае в четверг, 30 декабря, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Морозы в Барнауле
Морозы в Барнауле
Михаил Хаустов

По данным синоптиков, температура воздуха в светлое время суток составит −7…−12 градусов, по западу −15…−20 градусов с похолоданием в течение дня.

В отдельных районах ожидаются снег, метели. На дорогах сильная гололедица. Ветер западный, 5−10 метров в секунду, местами порывы до 16 метров.

В Барнауле утром небольшой снег. На дорогах сильная гололедица. Температура воздуха составит −10…−12 градусов с похолоданием в течение дня.

В ночь на 31 декабря в крае станет еще холоднее. В регионе будет −25…−30 градусов, по востоку местами −19…−24 градуса.

Ранее altapress.ru сообщал, какая погода будет в Алтайском крае на Новый год.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость