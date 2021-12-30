Предновогоднее похолодание пришло в Алтайский край

Период существенного похолодания начинается в Алтайском крае в четверг, 30 декабря, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

По данным синоптиков, температура воздуха в светлое время суток составит −7…−12 градусов, по западу −15…−20 градусов с похолоданием в течение дня.

В отдельных районах ожидаются снег, метели. На дорогах сильная гололедица. Ветер западный, 5−10 метров в секунду, местами порывы до 16 метров.

В Барнауле утром небольшой снег. На дорогах сильная гололедица. Температура воздуха составит −10…−12 градусов с похолоданием в течение дня.

В ночь на 31 декабря в крае станет еще холоднее. В регионе будет −25…−30 градусов, по востоку местами −19…−24 градуса.

Ранее altapress.ru сообщал, какая погода будет в Алтайском крае на Новый год.