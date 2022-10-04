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Жизнь

Представители Совета молодых специалистов «Росводоканал Барнаул» успешно приняли участие в краевом Форуме работающей молодежи

29 сентября представители Совета молодых специалистов «Росводоканал Барнаул» познакомились с другими участниками форума и сразились с ними в Квиз. Команда водоканала под названием «Отряд агрессивных хомячков-головорезов» одолела почти всех соперников и заняла 2 место.

Форум работающей молодежи.
Форум работающей молодежи.
Фото: «Росводоканал Барнаул»

В пятницу, 30 сентября, сотрудники водоканала приняли участие в 4 образовательных треках. «Руководитель предприятия — амбассадор Совета работающей молодежи», «Как держать себя в ресурсном состоянии», «Кадровый резерв: рост внутри компании и эффективная самореализация» и «Привлечение и развитие молодежи в компании».

Разбившись на группы по направлениям, молодые специалисты «Росводоканал Барнаул» совместно с коллегами из других предприятий разработали и представили социальные и культурные проекты.

В субботу СМС БВК представили видеоролик о волонтерской. благотворительной и других видах деятельности молодежи на предприятии, а также показали творческий номер. В итоге — Совет занял первое место в номинации «Лучший совет работающей молодежи». Председатель Совета молодых специалистов «Росводоканал Барнаул» Евгений Шипченко занял второе место в конкурсе на лучшего председателя СМС.

Форум работающей молодежи.
Форум работающей молодежи.
Фото: «Росводоканал Барнаул»

«Совет молодых специалистов „Росводоканал Барнаул“ принял участие в форуме впервые. Было очень интересно пообщаться с ребятами из других предприятий края, узнать, какие проекты реализуют они, обменяться опытом. Не секрет, что в некоторых крупных компаниях есть молодёжь, готовая активно заниматься экологией, волонтерством, спортом и научной деятельностью, но руководством такие инициативы не поощряются. Молодежи барнаульского водоканала повезло, наше руководство всесторонне нас поддерживает и помогает. Кроме того, мы обсудили возможность проведения совместных мероприятий с молодыми специалистами городских и краевых компаний и предприятий», — рассказала руководитель пресс-службы «Росводоканал Барнаул» Вражевская Татьяна.

Молодые специалисты барнаульского водоканала настроены принять участие в Форуме и в следующем году и даже уже начали придумывать идеи.

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