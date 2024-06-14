Прекрасный алый закат запечатлели в горах Алтая. Фото

Снято в Улагане, Инегене, Курае и в других местах.
Такое красивейшее небо можно увидеть еще 14 и 15 июня. В воскресенье на Алтае пройдут дожди, которые пройдут более недели.
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Невероятную красоту запечатлели жители Алтая на небе 13 июня, фото предоставил "Тут вам Алтай".
Снято в Улагане, Инегене, Курае и в других местах.
Такое красивейшее небо можно увидеть еще 14 и 15 июня. В воскресенье на Алтае пройдут дожди, которые пройдут более недели.
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