Прекрасный алый закат запечатлели в горах Алтая. Фото

Невероятную красоту запечатлели жители Алтая на небе 13 июня, фото предоставил "Тут вам Алтай".

Тут вам Алтай.

Снято в Улагане, Инегене, Курае и в других местах.

Такое красивейшее небо можно увидеть еще 14 и 15 июня. В воскресенье на Алтае пройдут дожди, которые пройдут более недели.

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