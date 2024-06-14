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Жизнь

Прекрасный алый закат запечатлели в горах Алтая. Фото

Невероятную красоту запечатлели жители Алтая на небе 13 июня, фото предоставил "Тут вам Алтай".

Красивый закат.
Красивый закат.
Тут вам Алтай.

Снято в Улагане, Инегене, Курае и в других местах.

Такое красивейшее небо можно увидеть еще 14 и 15 июня. В воскресенье на Алтае пройдут дожди, которые пройдут более недели.

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