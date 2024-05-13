Премьера с собачкой и интеллектуальный сюрприз. 11 идей, куда сходить на этой неделе в Барнауле

В кино
Экшн от Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» в «Киномире» — с 13 мая, 16+
«Пацан против всех» в Киномире — с 16 мая, 16+
«Каждый мечтает о собаке» в Киномире — с 16 мая, 6+
В театр
Премьера «Сильвия» в Театре драмы — 17 мая, 18:30, 16+
«Беда от нежного сердца» в Музыкальном театре — 18 мая, 17:00, 12+
«Дядюшка сон» в Молодежном театре — 17 мая, 18:30, 12+
На игру
Игротека #4 от проекта «Квиз, плиз!» в Опере — 18 мая, 17:00, 18+
Настольные игры в визит-центре парка «Изумрудный» — 19 мая, 18:00, 12+
На концерт
Концерт хип-хоп исполнителя «Просто Лера» в Hairy Lemon Pub — 17 мая, 19:00, 12+
Концерт рок-группы «Комната культуры» в ресторане Dvor — 18 мая, 20:00, 12+
Для детей
«Алиса в Стране чудес» в театре кукол «Сказка» — 17 мая, 18:30, 6+
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