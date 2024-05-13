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Жизнь

Премьера с собачкой и интеллектуальный сюрприз. 11 идей, куда сходить на этой неделе в Барнауле

Altapress.ru придумал, чем заняться на этой неделе: например, сходить в театр на премьеру или в кинотеатр, «помериться» интеллектом на квизе. Или посетить концерт.

Рок-концерт.
Рок-концерт.
vk.com/nothing_was_your_own

В кино

Экшн от Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» в «Киномире» — с 13 мая, 16+

«Пацан против всех» в Киномире — с 16 мая, 16+

«Каждый мечтает о собаке» в Киномире — с 16 мая, 6+

В театр

Премьера «Сильвия» в Театре драмы — 17 мая, 18:30, 16+

«Беда от нежного сердца» в Музыкальном театре — 18 мая, 17:00, 12+

«Дядюшка сон» в Молодежном театре — 17 мая, 18:30, 12+

Спектакль «Дядюшкин сон».
Спектакль «Дядюшкин сон».
Дмитрий Лямзин

На игру

Игротека #4 от проекта «Квиз, плиз!» в Опере — 18 мая, 17:00, 18+

Настольные игры в визит-центре парка «Изумрудный» — 19 мая, 18:00, 12+

Настольная игра.
Настольная игра.
Фото: ru.frepik.com, автор DCStudio.

На концерт

Концерт хип-хоп исполнителя «Просто Лера» в Hairy Lemon Pub — 17 мая, 19:00, 12+

Концерт рок-группы «Комната культуры» в ресторане Dvor — 18 мая, 20:00, 12+

Группа &quot;Комната культуры&quot;.
Группа "Комната культуры".
vk.com/e.trofimov

Для детей

«Алиса в Стране чудес» в театре кукол «Сказка» — 17 мая, 18:30, 6+

Спектакль &quot;Алиса в Стране чудес&quot;.
Спектакль "Алиса в Стране чудес".
vk.com/skazkabarnaul

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