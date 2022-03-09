Приложить руки и голову. Как прошло заседание «Мужского клуба», посвященное современным алтайским изобретателям

В прекрасных интерьерах загородного клуба «Золотая подкова» прошла традиционная, седьмая по счету, встреча «Мужского клуба». Видные предприниматели, общественники, руководители крупных компаний края собрались узким кругом, чтобы обсудить новые изобретения, созданные алтайскими «кулибиными». Самые яркие выступления и эмоции этого вечера — в репортаже altapress.ru.

Комбайн — своими руками

Немногие знают, что более 250 лет на Алтае существует уникальный промысел. Соль с озера Бурлинского когда-то подавали к императорскому столу, а в Европе она признавалась одной из лучших.

Сейчас разработками здесь занимается Алтайская соледобывающая компания. В 2021 году она не только впервые за много лет добыла более 100 тыс. тонн продукции, но и создала собственное ноу-хау.

Солекомбайн — основной инструмент производства — инженеры предприятия собрали сами. Стоимость агрегата оказалась в 3,5 раза меньше, нежели аналогов. Запустить машину планируется в мае этого года.

Олег Давыдов. Дмитрий Лямзин

Олег Давыдов,

директор Алтайской соледобывающей компании:

Изучали разные варианты по солекомбайну и пришли к выводу, что будем строить своими руками и мозгами. Это проект реализован, агрегат построен. Еще осенью прошлого года все было готово. Под руководством главного инженера трудились над ним еще восемь человек.

С запахом пороха

О применении и особенностях своей продукции рассказали представители Барнаульского станкостроительного завода. В структуре холдинговой компании имеется свой уникальный спортивно-стрелковый комплекс «Алтайский стрелок», открытый для развития спорта и активного досуга населения.

Николай Труевцев. Дмитрий Лямзин

Николай Труевцев,

председатель Федерации практической стрельбы Алтайского края:

Мы много практикуемся и соревнуемся. Сценарии наших спортивных стрелковых турниров постепенно постоянно меняются. Мы хоть и взрослые люди, но тоже любим пошутить. Чего мы только не разыгрывали — были варианты, когда мы скакали на деревянной лошади, и в этот момент нужно было выхватить оружие и поразить мишень. Разница в том, что все привыкли тренироваться в статическом формате. Мы же нагружаем голову человека дополнительными действиями, чтобы он лучше ориентировался. Это увлекательный вид спорта.

Красота — это тоже сила

О применении современных технологий в косметологии для мужчин рассказала завотделением клинического лечебно-реабилитационного центра «Территория здоровья» Оксана Кокина.

Центр оснащен достаточным количеством высокотехнологичного оборудования, которое обеспечивает гарантируемый эффект процедур и безболезненность.

Оксана Кокина. Дмитрий Лямзин

Оксана Кокина,

завотделением клинического лечебно-реабилитационного центра «Территория здоровья», доцент кафедры дерматовенерологии , косметологии и иммунологии Алтайского государственного медицинского университета , кандидат медицинских наук:

Что мы можем предложить? Конечно, ухоженность и респектабельность — это коррекция морщин, облысения, восстановление симметрии лица и подчеркивание гендерных особенностей. На сегодняшний день косметология у мужчин приобретает все большую популярность. Мы предлагаем именно врачебную косметологию с позиции самых передовых научных разработок.

И директор , и блогер

Артем Шамков, генеральный директор Барнаульского завода АТИ и общественный деятель, рассказал о своем новом проекте. Это цикл просветительских видеопрограмм под общим названием «Будущее России». Выпуски рассказывают о молодых изобретателях, людях труда, о тех, кто приходит на заводы и добивается успеха.

Артем Шамков. Дмитрий Лямзин

В мероприятии принял участие один из героев проекта Сергей Иванов, самый молодой доктор наук в Алтайском крае, защитивший свою диссертацию по упрочнению металла в 37 лет. Он рассказал о том, что задача повышения износостойкости деталей машин очень актуальна для многих отраслей промышленности.

Сам Артем Шамков признался, что не преследовал цель уходить в блогерство. Главное, по его словам, показать престижность профессий в промышленности. И рассказать о положительных примерах сотрудничества вузовской науки и реального производства.

На смену Bosch

О том, как выпускать собственные топливные системы не хуже, чем это делают в Германии, собравшимся рассказал главный инженер завода АЗПИ Сергей Бобров.

По его словам, в 2021 году барнаульское предприятия обеспечило своим оборудованием порядка 50% грузовиков КАМАЗ, выходящих с конвейера. В этом году, учитывая наложенные санкции, АЗПИ планирует полностью закрыть потребность производителя в данных комплектующих.

О чем еще говорили гости

О финансовом рынке

Андрей Шалаев. Дмитрий Лямзин

Андрей Шалаев,

директор филиала «Открытие инвестиции» в Барнауле:

События на фондовом рынке разворачиваются очень стремительно. Сказать могу одно: российскому рынку 27 лет — он зарождался и проходил фазу становления в сложных условиях. Нынешние трудности рано или поздно тоже закончатся. В любом случае, ничего другого кроме денег пока не придумано. Хотя когда-то я лично начинал свою карьеру как экономист по взаимозачету. От лица компании могу сказать, что даже в нынешних реалиях мы продолжаем работать штатно, помогая нашим клиентам искать и находить новые возможности и точки роста.

О страховании

Александр Сенин и Юрий Пургин. Дмитрий Лямзин

Александр Сенин,

директор алтайского филиала Страхового дома ВСК:

В 2022 году Страховому дому ВСК исполняется 30 лет. Кто-то из вас, возможно, спросит, мало это или много. Я отвечу, что достаточно. Мы пережили уже несколько серьезных финансовых кризисов, когда приходилось на потоке собирать страховые премии и оперативно их выплачивать нашим клиентам. Вспомним и трагедию с подводной лодкой «Курск», когда семьи погибших получили выплаты. Видимо, судьба такая — быть рядом с теми, кто нам доверяет и брать за них на себя ответственность. На данный момент мы продолжаем в рабочем порядке осуществлять страховую деятельность и урегулировать убытки.

О прекрасном

Оксана Некрасова. Дмитрий Лямзин

Оксана Некрасова,

владелица сети ювелирных бутиков «ЭЛИТА», учредитель ассоциации «Национальные ювелирные бренды России», издатель коллекционного журнала об украшениях JEWELRY GARDEN на Алтае:

Ювелирный Дом ЭЛИТА появился на Алтае одним из первых. И я вижу, как поменялся запрос на ювелирные изделия: от православных крестиков и просто «золота» на ювелирные бренды с хорошим дизайном и своим лицом. Теперь наши покупатели — люди, которые повидали весь мир. Их нужно удивлять. И мы умеем это делать! В бутиках ЭЛИТЫ представлены лучшие бренды, украшения которых отбираются на международных и российских ювелирных выставках, вызывая восторг у покупателей. Я бы назвала современное ювелирное дело настоящим SPA-Jewelry, потому что созерцание красоты дает возможность насладиться приятными эмоциями и получить радость, погружаясь в мир прекрасного. И когда покупатель доволен, я счастлива!

О спорте

Седьмая встреча «Мужского клуба». Дмитрий Лямзин

Владимир Николаев,

Президент Алтайской краевой общественной организации «Федерация хоккея на траве Алтайского края»:

Федерация хоккея на траве Алтайского края. История данного вида спорта в нашем регионе начинает свой отчёт аж с 1977 года. На данный момент, СК «Коммунальщик» — единственная команда среди всех игровых видов спорт Алтайского края представляет наш регион в Суперлиге РФ. Многие игроки являются членами сборной страны и неоднократно представляли Россию на международных турнирах. Хоккей на траве — это сила, выносливость, скорость и грация.

Владимир Алафинов,

тренер боксерского клуба «Азбука бокса», кандидат в мастера спорта РФ , победитель чемпионата Северного флота по боксу:

Бокс помогает изменить привычный ритм жизни и сделать каждый свой день особенным, а формат наших тренировок позволит вам раскрыть потенциал вашего тела на 100%.

Седьмая встреча «Мужского клуба». Дмитрий Лямзин

О напитках

Максим Байкалов,

собственник сети Drink King:

Drink king — по-настоящему королевский выбор напитков со всего мира, эксклюзивные масла и бальзамы, необычайные сладости и консервация.

О здоровье

Виктор Гудяк ,

генеральный директор лабораторной службы «Хеликс»:

Сегодня у нас пять действующих центров в Барнауле, с перспективой увеличения до восьми, открытие трех центров в Бийске. Лабораторная и аппаратная диагностика, клинические анализы и оказание медицинских услуг, консультации врачей, выезд специалистов на дом.

Об отдыхе

Даниил Белов,

директор ЮЭС «Медика» в Барнауле:

Главная задача YAMAGUCHI — создавать условия для отдыха и укрепления здоровья своих клиентов. Это новейшие технологии, объединяющие в себе многолетние традиции и инновационные конструкторские и дизайнерские разработки. Компания YAMAGUCHI является одним из крупнейших поставщиков массажного оборудования в России.

О вкусной еде

Дарья Бондарева,

директор по развитию загородного комплекса «Золотая подкова»:

Загородный комплекс «Золотая подкова» — это комфортная площадка для проведения мероприятий с высоким уровнем сервиса и европейской кухней! Комплекс предлагает широкий спектр услуг для проведения корпоративных и свадебных мероприятий, а также услуги кейтеринга и русские бани с джакузи под открытым небом.

Подарки от партнеров «Мужского клуба». Дмитрий Лямзин Подарки от партнеров «Мужского клуба». Дмитрий Лямзин Подарки от партнеров «Мужского клуба». Дмитрий Лямзин Подарки от партнеров «Мужского клуба». Дмитрий Лямзин Подарки от партнеров «Мужского клуба». Дмитрий Лямзин Подарки от партнеров «Мужского клуба». Дмитрий Лямзин Подарки от партнеров «Мужского клуба». Дмитрий Лямзин Подарки от партнеров «Мужского клуба». Дмитрий Лямзин Подарки от партнеров «Мужского клуба». Дмитрий Лямзин Подарки от партнеров «Мужского клуба». Дмитрий Лямзин Подарки от партнеров «Мужского клуба». Дмитрий Лямзин Подарки от партнеров «Мужского клуба». Дмитрий Лямзин