Приложить руки и голову. Как прошло заседание «Мужского клуба», посвященное современным алтайским изобретателям

Комбайн — своими руками
Немногие знают, что более 250 лет на Алтае существует уникальный промысел. Соль с озера Бурлинского когда-то подавали к императорскому столу, а в Европе она признавалась одной из лучших.
Сейчас разработками здесь занимается Алтайская соледобывающая компания. В 2021 году она не только впервые за много лет добыла более 100 тыс. тонн продукции, но и создала собственное ноу-хау.
Солекомбайн — основной инструмент производства — инженеры предприятия собрали сами. Стоимость агрегата оказалась в 3,5 раза меньше, нежели аналогов. Запустить машину планируется в мае этого года.
Олег Давыдов,
директор Алтайской соледобывающей компании:
Изучали разные варианты по солекомбайну и пришли к выводу, что будем строить своими руками и мозгами. Это проект реализован, агрегат построен. Еще осенью прошлого года все было готово. Под руководством главного инженера трудились над ним еще восемь человек.
С запахом пороха
О применении и особенностях своей продукции рассказали представители Барнаульского станкостроительного завода. В структуре холдинговой компании имеется свой уникальный спортивно-стрелковый комплекс «Алтайский стрелок», открытый для развития спорта и активного досуга населения.
Николай Труевцев,
председатель Федерации практической стрельбы Алтайского края:
Мы много практикуемся и соревнуемся. Сценарии наших спортивных стрелковых турниров постепенно постоянно меняются. Мы хоть и взрослые люди, но тоже любим пошутить. Чего мы только не разыгрывали — были варианты, когда мы скакали на деревянной лошади, и в этот момент нужно было выхватить оружие и поразить мишень. Разница в том, что все привыкли тренироваться в статическом формате. Мы же нагружаем голову человека дополнительными действиями, чтобы он лучше ориентировался. Это увлекательный вид спорта.
Красота — это тоже сила
О применении современных технологий в косметологии для мужчин рассказала завотделением клинического лечебно-реабилитационного центра «Территория здоровья» Оксана Кокина.
Центр оснащен достаточным количеством высокотехнологичного оборудования, которое обеспечивает гарантируемый эффект процедур и безболезненность.
Оксана Кокина,
завотделением клинического лечебно-реабилитационного центра «Территория здоровья», доцент кафедры дерматовенерологии, косметологии и иммунологии Алтайского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук:
Что мы можем предложить? Конечно, ухоженность и респектабельность — это коррекция морщин, облысения, восстановление симметрии лица и подчеркивание гендерных особенностей. На сегодняшний день косметология у мужчин приобретает все большую популярность. Мы предлагаем именно врачебную косметологию с позиции самых передовых научных разработок.
И директор, и блогер
Артем Шамков, генеральный директор Барнаульского завода АТИ и общественный деятель, рассказал о своем новом проекте. Это цикл просветительских видеопрограмм под общим названием «Будущее России». Выпуски рассказывают о молодых изобретателях, людях труда, о тех, кто приходит на заводы и добивается успеха.
В мероприятии принял участие один из героев проекта Сергей Иванов, самый молодой доктор наук в Алтайском крае, защитивший свою диссертацию по упрочнению металла в 37 лет. Он рассказал о том, что задача повышения износостойкости деталей машин очень актуальна для многих отраслей промышленности.
Сам Артем Шамков признался, что не преследовал цель уходить в блогерство. Главное, по его словам, показать престижность профессий в промышленности. И рассказать о положительных примерах сотрудничества вузовской науки и реального производства.
На смену Bosch
О том, как выпускать собственные топливные системы не хуже, чем это делают в Германии, собравшимся рассказал главный инженер завода АЗПИ Сергей Бобров.
По его словам, в 2021 году барнаульское предприятия обеспечило своим оборудованием порядка 50% грузовиков КАМАЗ, выходящих с конвейера. В этом году, учитывая наложенные санкции, АЗПИ планирует полностью закрыть потребность производителя в данных комплектующих.
О чем еще говорили гости
О финансовом рынке
Андрей Шалаев,
директор филиала «Открытие инвестиции» в Барнауле:
События на фондовом рынке разворачиваются очень стремительно. Сказать могу одно: российскому рынку 27 лет — он зарождался и проходил фазу становления в сложных условиях. Нынешние трудности рано или поздно тоже закончатся. В любом случае, ничего другого кроме денег пока не придумано. Хотя когда-то я лично начинал свою карьеру как экономист по взаимозачету. От лица компании могу сказать, что даже в нынешних реалиях мы продолжаем работать штатно, помогая нашим клиентам искать и находить новые возможности и точки роста.
О страховании
Александр Сенин,
директор алтайского филиала Страхового дома ВСК:
В 2022 году Страховому дому ВСК исполняется 30 лет. Кто-то из вас, возможно, спросит, мало это или много. Я отвечу, что достаточно. Мы пережили уже несколько серьезных финансовых кризисов, когда приходилось на потоке собирать страховые премии и оперативно их выплачивать нашим клиентам. Вспомним и трагедию с подводной лодкой «Курск», когда семьи погибших получили выплаты. Видимо, судьба такая — быть рядом с теми, кто нам доверяет и брать за них на себя ответственность. На данный момент мы продолжаем в рабочем порядке осуществлять страховую деятельность и урегулировать убытки.
О прекрасном
Оксана Некрасова,
владелица сети ювелирных бутиков «ЭЛИТА», учредитель ассоциации «Национальные ювелирные бренды России», издатель коллекционного журнала об украшениях JEWELRY GARDEN на Алтае:
Ювелирный Дом ЭЛИТА появился на Алтае одним из первых. И я вижу, как поменялся запрос на ювелирные изделия: от православных крестиков и просто «золота» на ювелирные бренды с хорошим дизайном и своим лицом. Теперь наши покупатели — люди, которые повидали весь мир. Их нужно удивлять. И мы умеем это делать! В бутиках ЭЛИТЫ представлены лучшие бренды, украшения которых отбираются на международных и российских ювелирных выставках, вызывая восторг у покупателей. Я бы назвала современное ювелирное дело настоящим SPA-Jewelry, потому что созерцание красоты дает возможность насладиться приятными эмоциями и получить радость, погружаясь в мир прекрасного. И когда покупатель доволен, я счастлива!
О спорте
Владимир Николаев,
Президент Алтайской краевой общественной организации «Федерация хоккея на траве Алтайского края»:
Федерация хоккея на траве Алтайского края. История данного вида спорта в нашем регионе начинает свой отчёт аж с 1977 года. На данный момент, СК «Коммунальщик» — единственная команда среди всех игровых видов спорт Алтайского края представляет наш регион в Суперлиге РФ. Многие игроки являются членами сборной страны и неоднократно представляли Россию на международных турнирах. Хоккей на траве — это сила, выносливость, скорость и грация.
Владимир Алафинов,
тренер боксерского клуба «Азбука бокса», кандидат в мастера спорта РФ, победитель чемпионата Северного флота по боксу:
Бокс помогает изменить привычный ритм жизни и сделать каждый свой день особенным, а формат наших тренировок позволит вам раскрыть потенциал вашего тела на 100%.
О напитках
Максим Байкалов,
собственник сети Drink King:
Drink king — по-настоящему королевский выбор напитков со всего мира, эксклюзивные масла и бальзамы, необычайные сладости и консервация.
О здоровье
Виктор Гудяк ,
генеральный директор лабораторной службы «Хеликс»:
Сегодня у нас пять действующих центров в Барнауле, с перспективой увеличения до восьми, открытие трех центров в Бийске. Лабораторная и аппаратная диагностика, клинические анализы и оказание медицинских услуг, консультации врачей, выезд специалистов на дом.
Об отдыхе
Даниил Белов,
директор ЮЭС «Медика» в Барнауле:
Главная задача YAMAGUCHI — создавать условия для отдыха и укрепления здоровья своих клиентов.
Это новейшие технологии, объединяющие в себе многолетние традиции и инновационные конструкторские и дизайнерские разработки. Компания YAMAGUCHI является одним из крупнейших поставщиков массажного оборудования в России.
О вкусной еде
Дарья Бондарева,
директор по развитию загородного комплекса «Золотая подкова»:
Загородный комплекс «Золотая подкова» — это комфортная площадка для проведения мероприятий с высоким уровнем сервиса и европейской кухней!
Комплекс предлагает широкий спектр услуг для проведения корпоративных и свадебных мероприятий, а также услуги кейтеринга и русские бани с джакузи под открытым небом.