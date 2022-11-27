27 ноября
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Жизнь

Приметы и традиции 27 ноября — о чем стоит позаботиться на Филиппов день

27 ноября на Руси считали Филипповым днем. Православная церковь вспоминает святого Филиппа из Вифсаиды — ученика Иисуса Христа и одного из 12 апостолов. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Музей домовых в Барнауле.
Музей домовых в Барнауле.
Дарья Терехова.

Традиции Филиппова дня

С 27 ноября начинался Рождественский пост. В этот день еще можно есть мясо и молочные продукты, но с 28 ноября переходили на постные каши, фрукты, овощи, хлеб.

В Филиппов день было принято задабривать домового. Ему выносили еду, оставшуюся после ужина, во двор. За это домашний дух берег скотину от морозов и болезней.

Девушки гадали на будущего супруга. Они прятали кусочек говядины под подушку и приговаривали: «Суженый-ряженый! Приди ко мне во сне заговляться». Во сне к девушке должен был явиться будущий муж.

Постная еда. Хлеб
Постная еда. Хлеб
СС0

Что нельзя делать 27 ноября?

  • Нельзя раздавать еду людям — они могут благополучие из дома унести.
  • Запрещено ходить в лес — можно наткнуться на голодных озлобленных волков.
  • Родителям не рекомендуется ссориться со своими детьми — ссора может затянуться на долгое время.
  • Не стоит принимать подарки — а то навлечете на себя и близких беду.
Волк
Волк
СС0

Приметы Филиппова дня

  • Иней в этот день обещает хороший урожай овса.
  • Если идет дождь, то пшеницы в следующем году много будет.
  • Услышать карканье ворон — к оттепели.
  • Если солнечно, то урожай хлеба будет неважный.
  • Если облачно или снег идет — к непогоде в мае.
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