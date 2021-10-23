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Жизнь

Приметы на Амвросия Оптинского: почему 23 октября нельзя покупать одежду и жениться

День Амвросия Оптинского отмечают православные 23 октября. Рассказываем, что можно и категорически запрещено делать сегодня.

Свадьба.
Свадьба.
unsplash.com

Традиции праздника

23 числа верующие чтят священнослужителя Амвросия Оптинского.

Предки в эту дату издревле готовились к подступающим холодам. Сегодня принято делать фонарики из расщепленных поленьев — чтобы наполнять жилище теплом и лучами света. При приглушенном огоньке обязательно занимались домашними делами: готовили пищу, выполняли мелкий ремонт.

Сгорали торжественные фонарики довольно быстро. Их поручали менять детям и внукам (под присмотром взрослых).

Кроме того, чтобы обеспечить себе гармонию и душевное спокойствие, хозяйки вышивали и пряли.

Вышивание на мешковине.
Вышивание на мешковине.
Открытые источники в интернете.

Что запрещено делать на Амвросия Оптинского

23 октября нельзя:

  • Играть свадьбы. На Руси церковный праздник считали неблагоприятным для заключения браков;
  • Покупать новые вещи, особенно — одежду. По поверью, все, что куплено сегодня, разонравится, сломается, порвется — словом, испортится.

Приметы дня

  • Небо чистое — к ясной погоде и отсутствию дождей;
  • Сегодня не «ударили» морозы — значит, зима наступит нескоро;
  • На улице слякотно — жди снег не раньше 4 ноября;
  • Листья на иве желтеют — холода придут рано.
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