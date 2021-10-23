Приметы на Амвросия Оптинского: почему 23 октября нельзя покупать одежду и жениться

День Амвросия Оптинского отмечают православные 23 октября. Рассказываем, что можно и категорически запрещено делать сегодня.

Традиции праздника

23 числа верующие чтят священнослужителя Амвросия Оптинского.

Предки в эту дату издревле готовились к подступающим холодам. Сегодня принято делать фонарики из расщепленных поленьев — чтобы наполнять жилище теплом и лучами света. При приглушенном огоньке обязательно занимались домашними делами: готовили пищу, выполняли мелкий ремонт.

Сгорали торжественные фонарики довольно быстро. Их поручали менять детям и внукам (под присмотром взрослых).

Кроме того, чтобы обеспечить себе гармонию и душевное спокойствие, хозяйки вышивали и пряли.

Вышивание на мешковине. Открытые источники в интернете.

Что запрещено делать на Амвросия Оптинского

23 октября нельзя:

Играть свадьбы. На Руси церковный праздник считали неблагоприятным для заключения браков;

Покупать новые вещи , особенно — одежду. По поверью , все , что куплено сегодня , разонравится , сломается , порвется — словом , испортится.

Приметы дня