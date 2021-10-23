Приметы на Амвросия Оптинского: почему 23 октября нельзя покупать одежду и жениться

Традиции праздника
23 числа верующие чтят священнослужителя Амвросия Оптинского.
Предки в эту дату издревле готовились к подступающим холодам. Сегодня принято делать фонарики из расщепленных поленьев — чтобы наполнять жилище теплом и лучами света. При приглушенном огоньке обязательно занимались домашними делами: готовили пищу, выполняли мелкий ремонт.
Сгорали торжественные фонарики довольно быстро. Их поручали менять детям и внукам (под присмотром взрослых).
Кроме того, чтобы обеспечить себе гармонию и душевное спокойствие, хозяйки вышивали и пряли.
Вышивание на мешковине.
Открытые источники в интернете.
Что запрещено делать на Амвросия Оптинского
23 октября нельзя:
- Играть свадьбы. На Руси церковный праздник считали неблагоприятным для заключения браков;
- Покупать новые вещи, особенно — одежду. По поверью, все, что куплено сегодня, разонравится, сломается, порвется — словом, испортится.
Приметы дня
- Небо чистое — к ясной погоде и отсутствию дождей;
- Сегодня не «ударили» морозы — значит, зима наступит нескоро;
- На улице слякотно — жди снег не раньше 4 ноября;
- Листья на иве желтеют — холода придут рано.