Приметы 2 января. Что можно и категорически запрещено делать в Игнатьев день

2 января православные христиане отмечают Игнатьев день. По-другому этот праздник называют Днем Иоанна Богоносца. Что можно и нельзя делать сегодня — в материале altapress.ru.

Традиции в Игнатьев день

2 января принято ходить в церковь и молиться Игнату Богоносцу. Обычно его просят о семейном благополучии и взаимопонимании, защите от бед и напастей.

Кроме того, в День Иоанна Богоносца прародители в знак почтения поклонялись дому и совершали крестный ход вокруг села. Также предки в эту дату обязательно очищали яблоню от снега — чтобы позже получить богатый урожай.

Главные запреты 2 января

Нельзя:

Покупать новую обувь — чтобы нечаянно не укоротить свою жизнь;

Брать и давать деньги в долг. В противном случае есть вероятность оказаться в нищете;

Есть грузди. Они — символ тоски.

Обувь. Мода. unsplash.com

Приметы Игнатьева дня