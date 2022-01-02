Приметы 2 января. Что можно и категорически запрещено делать в Игнатьев день

Традиции в Игнатьев день
2 января принято ходить в церковь и молиться Игнату Богоносцу. Обычно его просят о семейном благополучии и взаимопонимании, защите от бед и напастей.
Кроме того, в День Иоанна Богоносца прародители в знак почтения поклонялись дому и совершали крестный ход вокруг села. Также предки в эту дату обязательно очищали яблоню от снега — чтобы позже получить богатый урожай.
Главные запреты 2 января
Нельзя:
- Покупать новую обувь — чтобы нечаянно не укоротить свою жизнь;
- Брать и давать деньги в долг. В противном случае есть вероятность оказаться в нищете;
- Есть грузди. Они — символ тоски.
Обувь. Мода.
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Приметы Игнатьева дня
- Какая погода сегодня, такой она будет и в августе;
- 2 января пошел снег или дождь — к богатому урожаю;
- Синицы громко щебечут — к длительным морозам;
- Деревья покрылись инеем — значит, будет ясно;
- Рожденные 2 января — тихие и спокойные с виду, но внутри у них кипит «ураган страстей».