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Жизнь

Приметы 2 января. Что можно и категорически запрещено делать в Игнатьев день

2 января православные христиане отмечают Игнатьев день. По-другому этот праздник называют Днем Иоанна Богоносца. Что можно и нельзя делать сегодня — в материале altapress.ru.

Зима. Лес.
Зима. Лес.
СС0

Традиции в Игнатьев день

2 января принято ходить в церковь и молиться Игнату Богоносцу. Обычно его просят о семейном благополучии и взаимопонимании, защите от бед и напастей.

Кроме того, в День Иоанна Богоносца прародители в знак почтения поклонялись дому и совершали крестный ход вокруг села. Также предки в эту дату обязательно очищали яблоню от снега — чтобы позже получить богатый урожай.

Главные запреты 2 января

Нельзя:

  • Покупать новую обувь — чтобы нечаянно не укоротить свою жизнь;
  • Брать и давать деньги в долг. В противном случае есть вероятность оказаться в нищете;
  • Есть грузди. Они — символ тоски.
Обувь. Мода.
Обувь. Мода.
unsplash.com

Приметы Игнатьева дня

  • Какая погода сегодня, такой она будет и в августе;
  • 2 января пошел снег или дождь — к богатому урожаю;
  • Синицы громко щебечут — к длительным морозам;
  • Деревья покрылись инеем — значит, будет ясно;
  • Рожденные 2 января — тихие и спокойные с виду, но внутри у них кипит «ураган страстей».
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