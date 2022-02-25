«Продают» людей и бегают с блинами. Тест: как празднуют Масленицу в других странах

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Масленицу отмечают далеко за пределами нашей страны. И если с традициями России мы уже знакомы, то особенности этого торжества в других частях мира могут очень удивить. Проверьте, как хорошо вы их знаете, в тесте altapress.ru.
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