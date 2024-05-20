Профсоюз от Алтая до Краснодара

На сегодняшний день, по мнению Андрея Замороко, особой сложностью является отсутствие обучающей базы профсоюзного актива:

Будучи в должности председателя не столь большой срок, и общаясь с коллегами из других регионов, обнаружил эту проблему общую для многих председателей и их профактивов. Молодым активистам, вступившим в должность, просто не от кого перенять именно практический опыт профсоюзной деятельности. Во многих краевых организациях состояние в профсоюзах слабое, а отсутствие умений и практических навыков не позволяет создавать крепкие ряды… а нужно быть сильным председателем….

Краснодарская краевая организация профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ — одна из сильных и стабильных профсоюзных организаций профсоюза строителей РФ, которую с 1996 года возглавляет ее бессменный председатель Сергей Анатольевич Кривушичев.

Огромная практика, профессиональное умение ведения профсоюзных дел у Сергея Анатольевича велики, а желание делиться жизненным опытом вызывает уважение.

Лидеры двух профорганизаций общались в течение продолжительного времени и обменялись опытом работы, защиты законных прав и интересов членов профсоюза, обсудили сложности в краевых профсоюзах, а главное, перспективы двустороннего сотрудничества между профсоюзами Алтайского и Краснодарского краев.

Был рассмотрен широкий круг наиболее важных трудностей, касающихся укрепления и развития сотрудничества между родственными профсоюзами, а также планы практической работы в рамках профсоюзного движения.

Внимание было уделено вопросам мотивации членов профсоюза и росту членской профсоюзной базы.

В рамках встречи, Председателем Краснодарской краевой организации была организована встреча с аппаратом краевой организации профсоюза и представителями ветеранской организации Фонда «Социальная поддержка ветеранов строителей Кубани». Особо значимой, встреча стала благодаря ветеранам отрасли, которые по своей инициативе создали несколько лет назад первичную профсоюзную организацию Фонда. Возглавляет Фонд Маслов Александр Александрович, Заслуженный строитель России, член профсоюза строителей с 1954 года.

Полезной и конструктивной оказалась и встреча Председателей с генеральным директором АО «ОБД», Героем труда Кубани, Почетным гражданином города Краснодара Александром Леонидовичем Залуцким, который к тому же организовал экскурсию по предприятию и рассказал об объёмно-блочном домостроении, позволяющем производить конструкции для домов в заводских условиях. АО «ОБД» самостоятельно осуществляет строительство домов «под ключ» из своих блоков в объеме 150 тысяч квадратных метров в год не только в Краснодарском крае, но и в соседних регионах Южного Федерального округа.

Залуцкий А. Л. прекрасно разбирается в нюансах работы по социальному партнерству, является подписантом Краснодарского краевого Отраслевого соглашения на 2022-2025 годы от стороны работодателей.

Александр Леонидович убежден в необходимости профсоюза на всех предприятиях. Он считает, что на самом деле, активный, хорошо работающий Профсоюз полезен как для работодателя, так и в целом для успешной работы предприятия. Правильно и комфортно для руководителя то, что именно Профсоюз, берет на себя обязанность решения таких задач как:

предотвращение социальных конфликтов в коллективе;

помощь работодателю по доведению до работников сложных вопросов работы предприятия, разъяснение сути проблем и участие в качестве посредника при поиске компромисса в сложной ситуации;

заключение коллективного договора, как основного инструмента при решениях социально-экономических вопросов на предприятии, где прописаны основные права и обязанности как работодателя, так и работников.

Профсоюз берет на себя организацию различных мероприятий, что позитивно сказывается на сплоченности коллектива, микроклимате. Это позволяет повысить работоспособность работников. Мне, как руководителю — это только в плюс! В любом случае работодателю нужно помнить, что сотрудники имеют право на создание объединений и профессиональных союзов, что гарантируется статьей 21 Трудового кодекса России, — сказал Залуцкий.

В продолжение приемных дней, Сергей Анатольевич, как коренной житель Краснодара, и как человек любящий и глубоко знающий историю своего края, организовал для Председателя с Алтая потрясающую культурную программу:

экскурсии по историческому центру г. Краснодара (Екатеринодара);

посещение парка «30 Лет Победы», музея военной техники «Оружие Победы»;

прогулка по парку Галицкого с посещением Японского сада с чайной церемонией;

экскурсия в Абрау-Дюрсо с посещением старейшего в России предприятия по производству шампанских вин;

посещение Православных источников в комплексе «Святая ручка».

Хочу выразить огромную признательность Председателю Профсоюза строителей Краснодарского края КРИВУШИЧЕВУ Сергею Анатольевичу и всему профактиву, за уделенное время и достойную организацию приема на Кубанской земле! Тот профессиональный опыт, позитивный настрой, а главное — бесценные наблюдения, которые я, лично, получил в процессе общения, заставили пересмотреть и переоценить многое! Это не прочесть ни в каких книгах….! Сейчас я еще более утвердился в стратегической необходимости регулярных офлайн встреч лидеров Профсоюза, где по средствам разговорного выражения можно лично «в живую», обсуждать наболевшее, делиться тем, что получилось и/или произошло, знаниями. Создавать новые методы продвижения и развития Профсоюза в описании событий и явлений реального (физического) мира в противоположность происходящему в Интернете!» — подчеркнул Андрей Замороко.

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