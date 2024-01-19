Промпредприятия Алтайского края представили свою продукцию на ВДНХ в Москве

Вчера, 18 января, в рамках «Дня машиностроения» на выставке «Россия» на стенде Алтайского края состоялась презентация достижений машиностроительного комплекса региона.

Минпромторг России организовал обширную деловую программу: участники смогли обменяться опытом на пленарной сессии «Промышленный суверенитет — основы экономики будущего», принять участие в экспертных панелях, посвященных развитию ведущих отраслей машиностроения. Предприятия малого и среднего бизнеса в сфере энергомашиностроения провели переговоры с представителями крупнейших российских компаний этой отрасли.

«Машиностроение - сложная сфера с 200 подотраслями и сотнями тысяч рабочих мест. Против нашей страны введено около 18 тысяч санкций, большинство из которых направлены на машиностроение», - подчеркнул Первый заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков.

Однако введенные ограничения стали источником новых возможностей. Как добавил Василий Осьмаков, инвестиции в промышленность по объему опережают все остальные отрасли. Рост производства в промышленности с 2018 года составил 20%, а прогноз по итогам 2023-го — 7,5%.

На выставке представлены предприятия промышленного комплекса региона - «Алтайский завод прецизионных изделий», «Сибэнергомаш - БКЗ» и «Алтайлесмаш». На стенде Алтайского края размещены макеты продукции, выпускаемой на машиностроительных предприятиях региона, такие как топливные системы, котлы, сельхозтехника. Специалисты этих предприятий подробно рассказывали гостям выставки о представленной продукции.

Кстати, корреспондент altapress.ru бывал на выставке "Россия". Вот что он там увидел.

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