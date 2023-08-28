Пропадут ли электросамокаты в России после запрета в странах Европы - разбор altapress.ru

Почему отменили электросамокаты в Париже?
Запрет на аренду самокатов был утвержден на референдуме 2 апреля. За отказ от "самокат-шеринга" проголосовали 90% участников.
Причиной тому стало неосторожное вождение водителей - в том числе несовершеннолетних. Также проблему создавали разбросанные на дорогах средства индивидуальной мобильности (СИМ), которые пользователи не ставили на специальную парковку после поездки.
С улиц должны убрать около 15 тыс. электросамокатов до 31 августа. Их могут перенаправить в Берлин, где аренда еще разрешена.
Запретят ли самокаты в России?
На данный момент в России не собираются полностью отказываться от "самокат-шеринга". Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов считает, что запрет электросамокат - далеко не решение рпоблемы.
«Решение проблемы самокатов лежит в плоскости инфраструктуры и четких правил. Запреты – не выход», – написал он в своем Telegram-канале.
Тем не менее проблема неосторожного вождения СИМ стоит остро в России. В конце мая депутаты «Единой России» направили обращение в Минтранс и МВД с предложением альтернативы - запретить передвижение на электросамокатах лицам до 18 лет и на пешеходных улицах, а также ограничить их скорость 15 км/ч.
Инициативу поддержал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщают "Ведомости".
Какие законы, касаемые электросамокатов, появились в России?
С 1 марта 2023 года в России начали действовать правила дорожного движения специально для водителей СИМ.
Так максимальная скорость электросамоката должна составлять 25 км/ч. СИМ должны быть снабжены фарами или фонарями.
На электросамокатах могут кататься следующие лица:
- Дети до семи лет - в сопровождении взрослых;
- Дети от 7 до 14 лет. Они могут ездить по пешеходным и велосипедным дорожкам, тротуарам и в пределах пешеходных зон;
- Люди старше 14 лет на СИМ тяжелее 35 кг и велосипедах. Они должны передвигаться только по велосипедным и велопешеходным дорожкам, проезжей части велосипедной зоны или полосе для велосипедистов.