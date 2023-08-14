Прошел тропами Рериха и разбросал счастье по миру. Что мы знаем о художнике Цесюлевиче, который переехал из Латвии на Алтай

Цесюлевич с юных лет изучал наследие семьи Рерихов. В 1967 году он поехал в горные районы Алтая и повторил маршрут экспедиции Николая Рериха 1926 года. Во время путешествия художник записывал воспоминания старожилов, а потом рассказывал о них в газетах и журналах.