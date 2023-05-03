Просто космос. Как прошел в Барнауле сверкающий звездный «Женский клуб»

Зачем создан «Женский клуб»
Встречи только для женщин — хорошая традиция ИД «Алтапресс». Проводятся они дважды в год и собирают весомую и одновременно невообразимо прекрасную аудиторию.
Каждый раз организаторы стараются удивить — в 2022 году «Женский клуб» посещал только что открывшийся на тот момент театр кукол «Сказка», новый учебный корпус алтайского филиала РАНХиГС. В этот раз дамы пошли в планетарий. Да-да, там есть, что посмотреть не только детям.
Ведь задача «Женского клуба», прежде всего, просветительская — открывать для своих участниц новые места и новые горизонты.
Чем удивили на этот раз
Барнаульский планетарий — особый астрономический центр, связующее звено между наукой и образованием, культурой и современными технологиями. Открыт планетарий в нашем городе в 1950 году, шестым по счету в Советском Союзе.
В 2022 году он переехал в здание бывшего кинотеатра «Родина», где сейчас занимает только треть имеющихся помещений. Но посмотреть здесь реально есть что.
Павел Ягодкин,
директор барнаульского планетария:
Я рад, что организаторы «Женского клуба» выбрали именно нашу площадку. Думаю, что вам сегодня будет у нас комфортно. Планетарий переехал в новое здание относительно недавно и существенно модернизировался, поэтому я уверен, что мы сможем вас удивить.
В начале встречи Наталья Антипенко, директор дополнительного офиса «Идеал» Банка ВТБ, рассказала о новом инновационном офисе в центре Барнаула, где на одной площадке объединены все направления розничного и корпоративного бизнеса.
А сеть ювелирных салонов «Элита» представила звездный гороскоп. Давно известно, что камни связаны с планетами, которые, в свою очередь, влияют на человека. Поэтому, зная дату рождения, можно подобрать такой камень-талисман, который поможет раскрыть человеку весь потенциал, подчеркнет сильные стороны личности.
По традиции, участницы «Женского клуба» разделились на две группы. Первая отправилась в зал, где проходят полнокупольные шоу-программы. Их в планетарии могут транслировать и в 3D формате.
Здесь же впервые красоты звездного неба демонстрировали под живые звуки скрипки.
Во втором уютном зале участницам клуба рассказывали о расположении звезд и планет в нашем полушарии. А сеть салонов оптики «Спектр» — про весенние образы и стильные солнцнезащитные очки, которые меняют женский образ.
Завершающим звездным аккордом стал розыгрыш ценных призов и подарков от партнеров. В этот вечер все желающие на улице могли понаблюдать за растущей Луной в телескоп.
Что еще ждет
ИД «Алтапресс» только начинает череду приятных и полезных встреч. Предстоящим летом их будет две. В июне мы проведем «Загородный пикник для первых лиц», а в августе — традиционную «Летнюю встречу предпринимателей».
Справка
Генеральный спонсор мероприятия: Банк ВТБ, один из лидеров банковского сектора. ВТБ — универсальный банк, предоставляющий весь спектр финансовых услуг населению и компаниям региона.
На протяжении многих лет ВТБ устойчиво занимает высокие позиции на банковском рынке Алтайского края, развивает и укрепляет сотрудничество с предприятиями и организациями различных отраслей экономики региона. ВТБ — надежный партнер развития регионального бизнеса, провайдер цифровых сервисов, финансовый эксперт, помогающий развитию бизнеса во всех аспектах.
Опрос
Вдохновившись прекрасными звездами в барнаульском планетарии, мы решили спросить у наших гостей.
— А у вас есть в жизни путеводная звезда?
Дина Качкина.
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Дина Качкина,
исполнительный директор сети салонов оптики «Спектр»:
Путеводная звезда — это индивидуальная история для каждого человека и для каждой компании. Я представляю сеть салонов оптики «Спектр», и для нас качество продукта, высокая квалификация специалистов, близость и комфорт клиентов — это как раз те цели, путеводные звезды, к которым мы стремимся. Наши салоны располагаются во всех районах Барнаула, что позволяет клиентам получать качественную услугу по оптической коррекции зрения в шаговой доступности.
Оксана Некрасова.
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Оксана Некрасова,
владелица ювелирного дома «ЭЛИТА», учредитель ассоциации «Национальные ювелирные бренды России», издатель коллекционного журнала об украшениях JEWELRY GARDEN на Алтае:
Для меня путеводная звезда — это интересные проекты, в которых я могу реализоваться как творец, женщина и предприниматель. Недавно я запустила франшизу и предлагаю ее всем желающим работать в данном направлении. Тот формат, который мы планировали, удалось доработать и презентовать партнерам.
Оксана Кокина.
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Оксана Кокина,
заведующая отделением врачебной косметологии клинического лечебно-реабилитационного центра «Территория здоровья»:
Для меня путеводные звезды — это люди, которые меня окружают. Каждый человек в моей жизни — индивидуально яркий и является примером. Родные, коллеги, пациенты, друзья — те, кто меня вдохновляют. Звезды сияют далеко, а люди всегда рядом. Именно окружение формирует наше мировоззрение и жизнь, меняют ее, внося разные чувства, эмоции и энергетику. Нитью Ариадны к моим звездам является доверие, на котором все основано.
Татьяна Зорина.
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Татьяна Зорина,
руководитель Центра сопровождения бизнеса «Новые решения»:
Мои дети — это путеводные звезды, указывающие верное направление. Они определяют мою жизнь, направляют, дают силы и веру в себя. Благодаря им у меня нет права быть слабой, посредственной, пассивной. Для них я должна быть лучшей, поэтому уверенно иду к своей мечте. Своему ребенку хочется открыть весь мир, подарить самое лучшее, что в нем есть. Это и мотивирует к достижению новых целей.
Ольга Шлыкова.
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Ольга Шлыкова,
начальник отдела маркетинга компании «Ренессанс Косметик»:
Путеводная звезда — это цель, ради которой я развиваю свои профессиональные качества и компетенции. Компания мне в этом постоянно помогает, и мы вместе достигаем высоких результатов.