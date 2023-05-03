Просто космос. Как прошел в Барнауле сверкающий звездный «Женский клуб»

26 апреля в Барнауле вновь прошла встреча «Женского клуба». Среди участников представительницы прекрасной половины человечества — влиятельные предпринимательницы, руководители различных предприятий и направлений, общественно значимые персоны. Место в этот раз выбрано необычное — «Барнаульский планетарий». Впечатлений и новых открытий оказалась масса.

Зачем создан «Женский клуб»

Встречи только для женщин — хорошая традиция ИД «Алтапресс». Проводятся они дважды в год и собирают весомую и одновременно невообразимо прекрасную аудиторию.

Каждый раз организаторы стараются удивить — в 2022 году «Женский клуб» посещал только что открывшийся на тот момент театр кукол «Сказка», новый учебный корпус алтайского филиала РАНХиГС. В этот раз дамы пошли в планетарий. Да-да, там есть, что посмотреть не только детям.

Ведь задача «Женского клуба», прежде всего, просветительская — открывать для своих участниц новые места и новые горизонты.

Сеть салонов оптики «Спектр». Дмитрий Лямзин Сеть салонов оптики «Спектр». Дмитрий Лямзин Сеть салонов оптики «Спектр». Дмитрий Лямзин Сеть салонов оптики «Спектр». Дмитрий Лямзин Сеть салонов оптики «Спектр». Дмитрий Лямзин Сеть салонов оптики «Спектр». Дмитрий Лямзин Сеть салонов оптики «Спектр». Дмитрий Лямзин Сеть салонов оптики «Спектр». Дмитрий Лямзин Сеть салонов оптики «Спектр». Дмитрий Лямзин

Чем удивили на этот раз

Барнаульский планетарий — особый астрономический центр, связующее звено между наукой и образованием, культурой и современными технологиями. Открыт планетарий в нашем городе в 1950 году, шестым по счету в Советском Союзе.

В 2022 году он переехал в здание бывшего кинотеатра «Родина», где сейчас занимает только треть имеющихся помещений. Но посмотреть здесь реально есть что.

Павел Ягодкин,

директор барнаульского планетария:

Я рад, что организаторы «Женского клуба» выбрали именно нашу площадку. Думаю, что вам сегодня будет у нас комфортно. Планетарий переехал в новое здание относительно недавно и существенно модернизировался, поэтому я уверен, что мы сможем вас удивить.

В начале встречи Наталья Антипенко, директор дополнительного офиса «Идеал» Банка ВТБ, рассказала о новом инновационном офисе в центре Барнаула, где на одной площадке объединены все направления розничного и корпоративного бизнеса.

Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин Встреча «Женского клуба». Дмитрий Лямзин

А сеть ювелирных салонов «Элита» представила звездный гороскоп. Давно известно, что камни связаны с планетами, которые, в свою очередь, влияют на человека. Поэтому, зная дату рождения, можно подобрать такой камень-талисман, который поможет раскрыть человеку весь потенциал, подчеркнет сильные стороны личности.

По традиции, участницы «Женского клуба» разделились на две группы. Первая отправилась в зал, где проходят полнокупольные шоу-программы. Их в планетарии могут транслировать и в 3D формате.

Здесь же впервые красоты звездного неба демонстрировали под живые звуки скрипки.

Ювелирные бутики «Элита». Дмитрий Лямзин Ювелирные бутики «Элита». Дмитрий Лямзин Ювелирные бутики «Элита». Дмитрий Лямзин

Во втором уютном зале участницам клуба рассказывали о расположении звезд и планет в нашем полушарии. А сеть салонов оптики «Спектр» — про весенние образы и стильные солнцнезащитные очки, которые меняют женский образ.

Завершающим звездным аккордом стал розыгрыш ценных призов и подарков от партнеров. В этот вечер все желающие на улице могли понаблюдать за растущей Луной в телескоп.

Что еще ждет

ИД «Алтапресс» только начинает череду приятных и полезных встреч. Предстоящим летом их будет две. В июне мы проведем «Загородный пикник для первых лиц», а в августе — традиционную «Летнюю встречу предпринимателей».

Справка Генеральный спонсор мероприятия: Банк ВТБ, один из лидеров банковского сектора. ВТБ — универсальный банк, предоставляющий весь спектр финансовых услуг населению и компаниям региона. На протяжении многих лет ВТБ устойчиво занимает высокие позиции на банковском рынке Алтайского края, развивает и укрепляет сотрудничество с предприятиями и организациями различных отраслей экономики региона. ВТБ — надежный партнер развития регионального бизнеса, провайдер цифровых сервисов, финансовый эксперт, помогающий развитию бизнеса во всех аспектах.

Опрос

Вдохновившись прекрасными звездами в барнаульском планетарии, мы решили спросить у наших гостей.

— А у вас есть в жизни путеводная звезда?

Дина Качкина. altapress.ru

Дина Качкина,

исполнительный директор сети салонов оптики «Спектр»:

Путеводная звезда — это индивидуальная история для каждого человека и для каждой компании. Я представляю сеть салонов оптики «Спектр», и для нас качество продукта, высокая квалификация специалистов, близость и комфорт клиентов — это как раз те цели, путеводные звезды, к которым мы стремимся. Наши салоны располагаются во всех районах Барнаула, что позволяет клиентам получать качественную услугу по оптической коррекции зрения в шаговой доступности.

Оксана Некрасова. altapress.ru

Оксана Некрасова,

владелица ювелирного дома «ЭЛИТА», учредитель ассоциации «Национальные ювелирные бренды России», издатель коллекционного журнала об украшениях JEWELRY GARDEN на Алтае:

Для меня путеводная звезда — это интересные проекты, в которых я могу реализоваться как творец, женщина и предприниматель. Недавно я запустила франшизу и предлагаю ее всем желающим работать в данном направлении. Тот формат, который мы планировали, удалось доработать и презентовать партнерам.

Оксана Кокина. altapress.ru

Оксана Кокина,

заведующая отделением врачебной косметологии клинического лечебно-реабилитационного центра «Территория здоровья»:

Для меня путеводные звезды — это люди, которые меня окружают. Каждый человек в моей жизни — индивидуально яркий и является примером. Родные, коллеги, пациенты, друзья — те, кто меня вдохновляют. Звезды сияют далеко, а люди всегда рядом. Именно окружение формирует наше мировоззрение и жизнь, меняют ее, внося разные чувства, эмоции и энергетику. Нитью Ариадны к моим звездам является доверие, на котором все основано.

Татьяна Зорина. altapress.ru

Татьяна Зорина,

руководитель Центра сопровождения бизнеса «Новые решения»:

Мои дети — это путеводные звезды, указывающие верное направление. Они определяют мою жизнь, направляют, дают силы и веру в себя. Благодаря им у меня нет права быть слабой, посредственной, пассивной. Для них я должна быть лучшей, поэтому уверенно иду к своей мечте. Своему ребенку хочется открыть весь мир, подарить самое лучшее, что в нем есть. Это и мотивирует к достижению новых целей.

Ольга Шлыкова. altapress.ru

Ольга Шлыкова,

начальник отдела маркетинга компании «Ренессанс Косметик»:

Путеводная звезда — это цель, ради которой я развиваю свои профессиональные качества и компетенции. Компания мне в этом постоянно помогает, и мы вместе достигаем высоких результатов.