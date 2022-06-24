+36 против туч. В Алтайском крае жара вступит в поединок с дождем 25−27 июня

Какая погода будет в Алтайском крае 25−27 июня, рассказали в региональном Гидрометцентре.

Погода в Алтайском крае 25−27 июня

Ночью 25 июня в Алтайском крае ожидается температура +12…+17 градусов. Осадков не предвидится, но утром возможен туман. Ветер будет юго-западный, скоростью 2−7 м/с. Местами он усилится до 12 м/с.

Днем 25 июня потеплеет до +29…+34 градусов. По северо-западу пройдут дожди с грозами.

Ночью 26 июня в регионе вероятны +17…+22 (в предгорьях +11…+16) градусов, а днем +31…+36 градусов — с кратковременными дождями, грозами и градом.

Ночью 27 июня в Алтайском крае градусник покажет +15…+20 градусов, а днем +22…+27 (по югу до +32) градусов. Синоптики также обещают дожди, грозы и град.

Град размером с орех засыпал алтайское село Barnaul 22

Погода в Барнауле 25−27 июня

Ночью 25 июня в Барнауле столбик термометра установится на +13…+15 градусов. При этом осадков не ожидается. Ветер будет юго-западный, скоростью 2−7 м/с. А днем потеплеет до +29…+31 градусов.

Ночью 26 июня в краевой столице возможны +17…+19 градусов, а днем +32…+34 градуса. К вечеру пройдет дождь с грозой.

Ночью 27 июня установятся +15…+17 градусов, а днем +24…+26 градусов — снова с кратковременными дождями, грозой и градом.