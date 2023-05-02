Провалившаяся лестница вынуждает барнаульцев перебегать железнодорожные пути

Лестница провалилась у ж/д моста рядом с пересечением Павловского тракта и пр. Строителей, сообщают подписчики Telegram-канала « Инцидент Барнаул ».

По словам очевидцев, лестница обвалилась еще две недели назад. При этом пройти можно только по дорожке, к которой и ведут поломанные ступени.

Из-за крушения барнаульцы вынуждены перебегать через ж/д пути. Однако некоторые горожане отмечают, что пути в этом месте перебегали всегда, потому что «через них ближе».

Также барнаульцы жалуются на спуск на пр. Социалистический возле «Книжного мира». По их словам, там обломаны ступени, и в любой момент кто-нибудь может получить травму.

Ранее ГАЗель провалилась под землю в российском городе. Оказалось, в районе местной печатной фабрики «Гознак» прорвало канализацию. Из-за этого размыло грунт.