Декларация на запястье: провоз через границу часов «с каменьями» приравняли к контрабанде

Правительство включило ювелирные изделия и часы (как наручные, так и карманные, а также ремешки и корпусы от них) с драгоценными металлами, камнями и природным жемчугом в список «стратегически важных товаров», сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).

Чиновники Алтайского края закупят больше 500 часов с Сеятелем почти на 1,5 млн рублей.

С 24 ноября провоз через границу подобных товаров общей стоимостью более миллиона рублей без наличия соответствующей декларации станет уголовным преступлением.

Максимальное наказание будет предусматривать лишение свободы на срок до семи лет и штраф в размере миллиона рублей.

Правительство постановило внести изменения в перечень стратегически важных товаров и ресурсов 22 октября, пишет ura.ru. Документ подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Ранее телеведущая Ксения Собчак рассказала, какие часы носят российские чиновники, и сколько стоят их аксессуары. Самыми дорогостоящими оказались часы председателя комитета по культуре Елены Ямпольской марки Rolex Date Just Green Waves Diamonds. Их стоимость — от 1,2 миллиона рублей.

Член Комитета по финансовому рынку Михаил Гулевский носит Rolex Daytona Cosmograph 116523, стоимость которых — от 1 млн рублей.

Часы Пескова

В августе 2015-го оппозиционер Алексей Навальный «рассмотрел» на руке пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова часы стоимостью 37 млн рублей (670 тысяч долларов) и сообщил в своем блоге.

Навальный рассмотрел на Пескове в день свадьбы часы за 37 миллионов рублей. navalny.com

Предположительно дорогие часы заметили на свадебных фото с фигуристкой Татьяной Навкой. После этого сообщения в сети началась бурная дискуссия, откуда такие дорогие часы у пресс-секретаря. Выдвигалось несколько версий — начиная с того, что Пескову дали эти часы «поносить», чтобы СМИ оконфузились, опубликовав фото. Дескать, часики-то не Пескова. Вскоре участие в диспуте принял сам Песков, заявив, что эти часы ему преподнесла в подарок на свадьбу супруга Татьяна Навка. В конечном итоге «к консенсусу» спорящие стороны не пришли, каждый остался при своем мнении.

Уголовное дело

Ранее сообщалось, что на барнаульца завели уголовное дело из-за мема с дорогими часами патриарха Кирилла. По словам мужчины, из-за картинок в социальной сети к нему пришли СОБРовцы в масках и заковали в наручники. Уголовное дело возбудили из-за фотографий в соцсети — барнаулец опубликовал коллаж, который обыгрывает скандал 2012 года с фотографией патриарха Кирилла. На снимке он сидел без дорогих часов, однако на столе осталось их отражение.