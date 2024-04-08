Психолог рассказала, как сохранить отношения крепкими

Психолог Сьюзан Краусс Уитборн рассказала, что игривость и теплота в отношениях смогут сохранить любовь. Об этом пишет Psychology Today.

Психолог отметила, что в ходе необычного эксперимента удалось выяснить, какие отношения чаще всего остаются крепче. В нем приняли участие 106 пар. В течении года они носили с собой смартфоны, которые записывали общение. Однако диктофон включался в различное время, поэтому партнеры вели себя естественно.

Так, после расшифровки записей, выделили четыре группы отношений: враждебное (частые ссоры, игнорирование), уязвимое (жалобы, тревожный тон), игривый (юморной тон) и теплый (поддерживающий тон и одобряющий).

Оказалось, что отношения крепче в тех парах, где были теплота и игривость.

При этом психолог отметила, что все должно быть в меру.

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