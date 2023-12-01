1 декабря
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Жизнь

Птичий приют, ночной распил и скоро поедут трамваи. 8 добрых новостей ноября в Алтайском крае

Фламинго приютили, лебедей накормят, а по мосту на Новом рынке уже ездят машины. Altapress.ru вспоминает 8 добрых новостей последних дней.

Лебеди в поселке Молодежный.
Лебеди в поселке Молодежный.
biysk-ok.ru.
  • В Барнауле открыли мост на Новом рынке. По нему уже ездят автомобили, а с 1 декабря запустят общественный транспорт.
  • Анестезиолога-реаниматолога перинатального центра «Дар» наградили федеральной премией «Золотой колибри». Владимир Смелянский победил в номинации «Спасибо, доктор».
  • На железнодорожном вокзале в Барнауле появились капсулы для сна. В них есть одноразовые наволочки, простыни и плед, а также USB-порт для зарядки и подстаканник.
  • Предприятие “Алтайхолод” решило выпускать мороженое на сыром молоке и поставлять его в Китай. Для этого построят новый цех с приемкой молока на 10 тонн в сутки.
  • После того, как ураган вырвал с корнем деревья на Трассе здоровья, барнаульские спортсмены сами взяли пилы в руки и почти в ночи расчистили тропу.
  • Розовых фламинго, которые сбились с пути в ураган и оказались на Алтае, спасли и перевезли в Барнаульский зоопарк — он согласился приютить пернатых.
  • Врач алтайской психиатрической больницы имени Эрдмана Елена Старенкова написала книгу о докторе с шизофренией, где собрала реальные случаи из практики. Издание уже вошло в топ нон-фикшн.
  • Бийчане решили собрать деньги на корм лебедям, которые зимуют в поселке Молодежный. К сожалению, его территория не охраняется государством, поэтому птицам требуется помощь.
Расчистка Трассы здоровья после урагана.
Расчистка Трассы здоровья после урагана.
altapress.ru
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