30 января
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Жизнь

Пять лет назад в Барнауле "красиво" топило ул. Малахова — фоторепортаж altapress.ru

Ночью, 30 января 2019 года, в Барнауле затопило ул. Малахова. Тогда бригада столкнулась с большими трудностями из-за плохой ливневки. Интересные кадры смотрите в историческом фоторепортаже altapress.ru.

Пять лет назад в Барнауле "красиво" топило ул. Малахова.
Пять лет назад в Барнауле "красиво" топило ул. Малахова.
Анна Зайкова

Большая часть воды скапливалась с четной стороны Малахова, потому что там была слишком маленькая ливневка.

Работники МБУ «Автодорстрой» направляли потоки в люк и разбивали большие льдины лопатами. В моменте их работа выглядела бессмысленной, потому что вода постоянно прибывала.

Также воду сталкивали на другую сторону улицы прямо ковшами тракторов.

На кадрах видно, что на затопленном участке можно было передвигаться на лодке. А в комментариях под публикацией читатели altapress.ru шутливо отметили, что это — своеобразные горячие источники.

Ранее сообщалось, что барнаульцы смогут бесплатно посетить лекцию о титрах в современных фильмах.

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