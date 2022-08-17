Пятизвездочный отель, ESG-виллы и панорамный ресторан: Сбер реализует один из самых масштабных проектов в области туризма на Алтае

12 августа председатель Правительства России Михаил Мишустин с официальным визитом побывал в Республике Алтай. Главная тема обсуждения — туристические проекты регионов, среди которых одним из самых ярких является всесезонный курорт «Манжерок». Михаил Мишустин попросил инвесторов завершить проект в срок и с высоким качеством.

Что уже сделано

Курорт Манжерок — место притяжения множества туристов. В 2021 году здесь побывало полмиллиона отдыхающих, и тогда это казалось невероятным успехом. Сейчас очевидно, что это — не предел. По прогнозам, в 2022 году число людей, побывавших на курорте, составит 700 тыс., а еще через год — миллион.

Все это не было бы возможным, если бы не Сбер.

В 2012 году банк взялся за большое дело — превратить горное местечко в Республике Алтай в туристический кластер мирового уровня. Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка, рассказывает: первое, что было сделано — созданы несколько корпусов гостиничного комплекса.

Станислав Кузнецов , заместитель председателя правления Сбербанка. Ирина Пергаева.

Сейчас он включает в себя 82 номера категории 3*. Цены на проживание доступные, поток отдыхающих не иссякает.

На втором этапе реализации проекта инвестор занялся инфраструктурой и построил горнолыжные подъемники. Сегодня на курорте их уже три — гондольного и кресельного типов.

«Мы, честно сказать, не ожидали, когда сюда, безо всякой рекламы, начали приезжать россияне со всех уголков нашей необъятной страны», — признается Станислав Кузнецов.

Параллельно Сбер строил горнолыжные трассы, протяженность которых уже составляет 22 км. Независимая система оснежения позволяет запустить их в зимний сезон за 18 дней.

Всесезонный курорт «Манжерок». Ирина Пергаева. Всесезонный курорт «Манжерок». Ирина Пергаева. Всесезонный курорт «Манжерок». Ирина Пергаева. Всесезонный курорт «Манжерок». Ирина Пергаева.

Помимо прочего, на курорте имеется ресторан на 240 посадочных мест, прокаты зимнего и летнего снаряжения, байк-парк, маршруты для трекинга, детские площадки — все, что нужно активному туристу.

Что планируется еще

Однако на этом Сбер не останавливается: началась реализация третьего этапа крупномасштабного проекта. Его главная «жемчужина» — огромный, поражающий своим величием гостиничный комплекс категории 5*, строительство которого идет полным ходом.

Объект проектировался в Италии. Специалисты подчеркнули в нем непрямые линии фасада, сделали отсылки к национальным традициям и природному ландшафту.

Общая площадь объекта составит почти 52 тыс. кв. метров, помимо гостиничных номеров (их здесь будет 304) комплекс будет включать в себя семейный досуговый центр, ski-сервис, конференц-холл и центр SPA, рестораны и бары.

«Здесь будет все для полноценного отдыха и работы. Здесь будут проходить крупнейшие стратегические сессии и семинары. На будущий год уже есть заявка от Росконгресса, который планирует провести на курорте свой экологический форум», — рассказал Станислав Кузнецов.

Помимо гостиничного комплекса, в скором времени на курорте должны появиться виллы для отдыхающих. Всего их будет 12. Особенность этих объектов будет в исключительной экологичности. Построены они будут из дерева, а располагаться в отдалении от оживленных трасс. Более того, на территорию вилл въезд бензинового транспорта будет запрещен. Передвигаться здесь можно будет только на электромобилях.

Еще одним местом притяжения станет новый ресторан, который будет располагаться на горе Малая Синюха, на высоте 1040 метров над уровнем моря. Нестандартный панорамный объект, помимо самого ресторана, будет включать в себя смотровую площадку и летний бар. Также здесь будет предусмотрена возможность покупки еды на вынос.

Всесезонный курорт «Манжерок». Ирина Пергаева.

Что касается горнолыжной инфраструктуры, то и ее Сбер планирует расширять. В 2023 году инвестор намерен увеличить протяженность трасс еще на 10 км, а к 2025 году довести этот показатель до 52 км, а количество подъемников до пяти, сделав таким образом «Манжерок» одним из самых масштабных туристических центров России.

Возведение большинства перечисленных объектов уже ведется. Сейчас на строительстве курорта задействованы около 450 человек. К концу года их число будет увеличено до 1,5 тыс. Таким образом, Сбер станет не только крупнейшим инвестором, но и работодателем региона.

В чем особенность курорта

При создании инфраструктуры курорта Сбер действует в рамках политики ESG и планирует сертифицировать объект по одному из стандартов «зеленого строительства».

Всесезонный курорт «Манжерок». Ирина Пергаева.

Поэтому при строительстве и эксплуатации объектов создается комфортная, безопасная и энергосберегающая среда. Так, проводится оценка воздействия на окружающую природу, и принимаются меры по оптимальному управлению энергопотреблением, для обслуживания территории используются электромобили и подзарядки, реализуются мероприятия по эффективному использованию ресурсов и рациональному обращению с отходами.

А также традиционно большое внимание уделяется сохранению естественного ландшафта, благоустройству и озеленению окружающей территории.

Станислав Кузнецов,

заместитель председателя правления ПАО Сбербанк: