Ученые: эхо взрывов от бомбардировок в Германии достигало границы космоса

Британские физики пришли к выводу, что бомбардировки городов Германии авиацией союзников в 1943—1945 годах могли породить сильные инфразвуковые колебания, породившие помехи в эфире.

Загадочные аномалии происходили за тысячи километров. и фиксировались военными радиостанциями.

Порожденные антропогенными взрывами колебания достигали границы космоса, пишет Annales Geophysicae. При этом каждый налет союзников выделял примерно такое же количество энергии, как три 300 молний.

«Ужасающая сила этих ударов помогла нам оценить, как события на поверхности Земли могут влиять на дальние уголки ее атмосферы», — говорится в материале, который основан на данных времен Второй мировой войны Центра изучения радиоволн.

Масштабные события на планете порождают мощные инфразвуковые волны, которые могут достигать верхних слоев атмосферы и менять давление воздуха, пишут «Известия».