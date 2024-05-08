Радоница — 2024. Как правильно поминать усопших и что категорически нельзя делать

Радоница — православный праздник, который отмечается на девятый день после Пасхи. С этого дня церковь вновь разрешает поминовение усопших. В традициях этого дня разобрался altapress.ru .

Дата

В православном календаре этот праздник не имеет фиксированной даты и зависит от Пасхи.

Православные христиане отмечают Радоницу в первый вторник после Пасхальной недели. В 2024 году она выпадает на 14 мая.

Что такое Радоница

Радоница — особый день поминовения усопших, по церковному календарю самый близкий к Пасхе. На саму Пасху, а также в течение всей Пасхальной недели в храмах отменяются заупокойные службы. Распространенный в народе обычай посещать кладбище в день Пасхи противоречит церковному уставу.

Это связано с тем, что Пасха — праздник, связанный с понятием вечной жизни. Любое проявление скорби в это время считается неуместным. Чтобы верующие могли разделить свою радость с почившими родственниками, предусмотрен особый день — вторник после окончания Светлой седмицы.

Название праздника Радоница происходит от слова «радость». Оно означает торжество воскресения над смертью.

Поминовение усопших на Радоницу отражает веру в то, что после смерти они остаются причастными к церкви и могут рассчитывать на жизнь вечную.

Как правильно поминать усопших

Радоница — день, когда верующие посещают могилы усопших родственников, чтобы почтить их память и помолиться за них. По церковным правилам, перед походом на кладбище нужно посетить литургию и панихиду в храме, а также поучаствовать в таинствах исповеди и причастия.

На кладбище, у могил усопших родственников, можно прочитать Пасхальный канон и стихиры Пасхи.

После этого можно убраться на могиле или просто постоять в тишине, вспоминая покойного.

В день поминовения усопших важно вспомнить все хорошее, что было с ними связано.

Также после службы можно собраться всей семьей за поминальным ужином. Застолье не должно быть шумным. Главная цель — провести время с близкими и напомнить себе, что время человека на земле не бесконечно.

Дни поминовения

Помимо Радоницы, в православном календаре есть другие дни поминовения усопших. Их называют Родительскими субботами. Всего в году их семь, считая Радоницу.

9 марта — Вселенская родительская мясопустная суббота;

— Вселенская родительская мясопустная суббота; 30 марта — Суббота 2-й седмицы Великого поста;

— Суббота 2-й седмицы Великого поста; 6 апреля — Суббота 3-й седмицы Великого поста;

— Суббота 3-й седмицы Великого поста; 13 апреля — Суббота 4-й седмицы Великого поста;

— Суббота 4-й седмицы Великого поста; 14 мая — Радоница;

— Радоница; 22 июня — Троицкая родительская суббота;

— Троицкая родительская суббота; 2 ноября — Димитриевская родительская суббота.

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