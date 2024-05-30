Радость детей — счастье родителей. Алтайский шинный комбинат организовал праздник для маленьких химиков

У Алтайского шинного комбината есть добрая традиция — проводить веселые праздники для детей своих сотрудников. Накануне Дня химика ребятишки смогли почувствовать себя настоящими химиками, стали на целый день маленьким сотрудниками шинного комбината и похимичили на детском торжестве.

Праздник для всей семьи

На Аллее шинников 25 мая особенно шумно. Дети радостно бегают среди спортивных и игровых площадок, наперегонки участвуют в конкурсах и толпятся у столов с мастер-классами. Сегодня все они — юные химики, такие же, как их мамы и папы, которые работают на Алтайском шинном комбинате.

Уже третий год предприятие организует для своих сотрудников праздники. Вместе они встречают Новый год, провожают зиму на Масленице и поздравляют детей с началом учебного года 1 сентября. Такие совместные мероприятия помогают сотрудникам комбината стать ближе друг к другу и отдохнуть от трудовых будней.

Александр Баяндин, технический директор Алтайского шинного комбината Фото: Ирина Пергаева.

Сплочение и укрепление коллектива — это наша главная задача на сегодня, — рассказывает Александр Баяндин, технический директор Алтайского шинного комбината. — Важно, чтобы пребывание сотрудников на комбинате не ограничивалось только работой. Коллектив должен отдыхать, проводить время вместе и общаться друг с другом. Многие наши сотрудники находят здесь новых друзей, а некоторые дружат семьями.

Большинство праздников Алтайского шинного комбината — это семейные мероприятия, на которых могут от души повеселиться и дети, и взрослые. Так для семьи Артема Лосева это возможность развеяться вне дома. Артем работает кладовщиком адресного хранения и недавно стал отцом. У него подрастает маленькая дочурка Валерия. Она еще непонимающе осматривается вокруг и даже успевают вздремнуть в коляске, несмотря на шум вокруг.

Как только Валерия подрастет, мы придем на еще один праздник от Алтайского шинного комбината, — улыбается Артем.

Познавательно и нескучно

Для каждого праздника завод подготавливает разнообразную программу: с шоу, конкурсами и подарками. На Аллее шинников работали площадки с большими настольными играми в «крестики-нолики» и «дженгой», палатки с аквагримом и спортивными конкурсами и даже небольшой фудкорт, на котором разливали лимонад и угощали горячей кукурузой.

В День химика Алтайский шинный комбинат пригласил аниматоров, которые научили детей проводить первые химические опыты. Вместе они создавали радугу в стакане, делали мягкий разноцветный антистресс и даже слепили неньютоновскую жидкость.

Каждый год мы стараемся придумать что-то новое, — рассказывает технический директор — Мы приглашаем аниматоров и творческие коллективы, продумываем программу и мастер-классы, а также закупаем подарки для маленьких гостей праздника.

Больше всего детей удивило яркое шоу с жидким азотом. Гости узнали о необычных свойствах этой шипящей холодной жидкости и даже смогли его потрогать — с соблюдением всей техники безопасности.

Внуки Людмилы Шелюко, машиниста спецтехники, Саша и Максим наперебой рассказывают бабушке и маме о своих впечатлениях. Они частые гости праздников от Алтайского шинного комбината, и не были разве что на Дне знаний, потому что еще маленькие для школы.

Очень хорошо, что такие праздники начали проводить у нас на заводе, — делится Людмила. — Они объединяют людей и приносят радость. К тому же детям не скучно, ведь они не сидят дома.

Один из мальчиков признался, что самый его любимый праздник — это Новый год: «Мне зимой очень понравилось! Когда я сюда ходил, была Снегурочка, она пела песенку. Было очень весело!»

Сергей Дягтерев, механизаторщик, как и Людмила, тоже старается регулярно приводить сыновей на праздники от завода. Максим и Данил уже успели обойти почти все площадки и хвастаются «слаймами», которые сделали своими руками.

Сергей Дягтерев с семьей. Фото: Ирина Пергаева.

Я работаю здесь с 2015 года и стараюсь в свободный день водить своих сыновей на такие праздники, — рассказывает Сергей. — Им очень нравится. Возможно, в будущем, если они захотят, то продолжат мое дело и придут работать на Алтайский шинный комбинат.

Преемственность поколений — один из секретов успешной работы предприятия. На заводе трудятся целыми семьями и трудовыми династиями.

У нас есть несколько династий, в которых более десяти человек из разных поколений работают у нас. Это родители, их сыновья и дочери, жены и мужья, а затем и их дети. Также есть много трудовых семей, в которых трое и более человек — наши сотрудники. Это тоже родители и их дети, — рассказывает Александр Баяндин.

Сам Александр как раз из такой семьи. Его мать проработала на заводе 35 лет, а ее сын подхватил дело и трудится здесь уже 24-й год.

Алтайский шинный комбинат организовал праздник для маленьких химиков. Фото: Ирина Пергаева.

Большое внимание кадрам

Поздравляют и взрослых сотрудников. 24 мая предприятие поздравило сотрудников с Днем химика, наградило передовиков производства и отметило заслуги ветеранов труда.

Также еще одним приятным подарком стала ежеквартальная премия, которую ввели на заводе в этом году. Предприятие старается поддерживать и увеличивать заработные платы на достойном уровне, чтобы мотивировать своих сотрудников.

Сегодня на предприятии уделяют особое внимание кадровой политике. Удержание ценных сотрудников и привлечение новых стало еще одной важной задачей для завода. Ведь кадровый голод не обошел стороной и Алтайский шинный комбинат.

Предприятие предлагает новым сотрудникам официальное трудоустройство, полный социальный пакет, стабильную заработную плату, возможности для карьерного роста, постоянное обучение и повышение квалификации, а также развитую корпоративную культуру.

В этом году Алтайский шинный комбинат разработал систему наставничества для молодых сотрудников, которые ранее не имели опыта работы на шинном производстве. Инструкторы обучают новичков основам своего дела, делятся наработанным опытом и помогают адаптироваться на новом рабочем месте.

Сейчас прорабатываем возможность предоставления общежитий для иногородних сотрудников, — отметил технический директор.

Предприятие активно сотрудничает с барнаульскими школами, с сузами и вузами, в том числе с Алтайским государственным техническим университетом им. И.И. Ползунова и Алтайским государственным университетом. Для школьников и студентов проводят экскурсии, познавательные лекции и приглашают на рабочую практику.

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