Деньги, жилье и образование — эти три составляющих являются сегодня главными сдерживающими факторами рождаемости. В России 15,5 млн семей — это семьи с одним ребенком; 6,5 млн семей — это семьи с двумя детьми. И только два миллиона (то есть 5% от всех российских семей) — многодетные семьи. Чтобы поправить сложную демографическую ситуацию семьей с тремя и более детьми должно быть 10 млн. Цифра огромная, но она достижима, уверены социалисты.

2022 год нанес серьезный удар по демографии России. Те цифры, которые приводит Росстат, неутешительные — только за 2022 год естественная убыль населения составила 555 тыс. человек, и ещё примерно 800 тыс. уехали из России по разным причинам. То есть — 1 млн. 300 тыс. мы потеряли только за прошлый год! «Это не просто цифры — это сигнал „sos“ для власти. Необходимо срочно принимать даже не экстренные, а экстраординарные меры», — отмечает депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ в Госдуме предложила ряд поправок, которые помогут изменить эту сложную демографическую ситуацию.

Депутат Госдумы от СРЗП Дмитрий Гусев, докладывая на пленарном заседании по этому вопросу, привел очень показательные социологические данные из доклада Общественной палаты.

Социологи говорят, что существуют три причины, которые стимулируют многодетность. Первое — это ежемесячные пособия и доплаты многодетным семьям. Второе — это обеспеченность многодетных семей жильем, когда они уверены, что у них будет нормальное жилье. И третье — это достойное образование детям из многодетных семей, — перечислил депутат Госдумы те направления работы, на которых сегодня нужно сосредоточиться.

Первое — пособия

Математика и логика здесь очень простая — если семья воспитывает трех и более детей, то мама в этой семье может работать только мамой, — комментирует Александр Терентьев. — Доходы главы семьи не увеличиваются, и если мы разделим совокупный бюджет на каждого члена семьи — цифра будет совсем небольшой — на такие деньги прожить невозможно. Выход — как предлагала наша партия — платить материнскую зарплату. Причем, зарплата должна быть достойной, ведь наша цель, чтобы наши женщины становились мамами как можно чаще.

Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» предлагает — 20 тыс. в месяц за каждого ребенка!

И самое главное, есть пример, доказывающий, что материальный стимул работает. В 2011 году на Сахалине озаботились этой проблемой и приняли беспрецедентные меры по увеличению рождаемости: ежемесячные выплаты беременным женщинам, единовременные выплаты молодым семьям, ежемесячные выплаты многодетным семьям, освобождение от ряда налогов и комплекс мер, направленных на обеспечение жильем многодетных. За шесть лет коэффициент рождаемости у них вырос с 1,56 до 2,16. Социалисты уверены, что опыт сахалинцев вполне применим на уровне всей страны.

Еще одно решение — продление декрета. Сегодня у нас только полтора года из трех декретных лет засчитываются в счет страховой пенсии. «Люди у нас постоянно спрашивают, почему так? Получается, мама должна выходить на работу, а куда полуторагодовалого малыша?», — рассказывает Александр Терентьев, отмечая, что СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ уже провела работу над чужими ошибками и подготовила законопроект, который исправит эту несправедливость. Если, конечно, депутатский корпус поддержит.

Мера вторая — жилье!

Решать сегодня эту задачу должен материнский капитал. Но на практике мы видим, что он с ней справляется лишь отчасти. За третьего ребенка материнский капитал платят не везде. Поэтому социалисты предлагают платить материнский капитал за третьего ребенка повсеместно, а начиная с третьего ребенка субсидировать 100% ставки по ипотеке, с четвертого — 50% тела всей ипотеки, а с пятого ребенка — за государственный счет оплачивать жилье многодетным семьям.

Еще наши бабушки говорили — главное, чтобы была крыша над головой. Государство стимулировало жилплощадью не только рождаемость, и вполне успешно. Поэтому социалисты уверены, что если государство возьмет решение жилищного вопроса на себя — семьи будут прирастать новыми членами гораздо чаще, — комментирует лидер алтайских социалистов.

Третий пункт — образование

Я неоднократно говорил и повторюсь еще раз — считаю, что высшее образование в нашей стране должно быть бесплатным!, — отмечает Александр Терентьев. — Когда в семье воспитывается несколько детей, обеспокоенность родителей, что не хватит ресурса обучить всех, вполне объяснима. Поэтому мы предлагаем на законодательном уровне гарантировать детям из многодетных семей среднее специальное и высшее образование за государственный счет.

Социалисты убеждены, что эти деньги в полном объеме, если не больше, вернутся в бюджет, ведь доход людей, окончивших вузы и ссузы значительно выше, чем тех, кто по ряду причин не смог пойти учиться дальше после школы.

Также социалисты уверены, что регионам стоит повнимательней относиться к многодетным семьям — к примеру, за счет региональных бюджетов обеспечить бесплатные кружки и секции.

Подытожим — сколько денег нужно государству для обеспечения этих мер.

Нынешний проект «Демография» — это 0,47% ВВП страны. В европейских странах на демографическую поддержку тратится 2−3% национального ВВП, в Скандинавии — около 4%. В Сахалинской области эти меры увеличили до 2,2% регионального ВВП, и это сработало. То есть расходы на демографию нужно увеличить примерно в четыре раза, это будет примерно 2,5 трлн рублей в год. Но ведь это деньги, которые почти мгновенно начинают возвращаться в экономику.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ предложила поручить рабочей группе по традиционным ценностям под руководством Анны Кузнецовой разработать большой межфракционный законопроект о многодетных семьях.

Сегодня у нас в законодательстве нет даже такого понятия как многодетная семья. Напомним, что Александр Терентьев с 2021 года говорит о необходимости законодательно закрепить статус многодетных семей на федеральном уровне.