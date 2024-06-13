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Жизнь

Раскрыли дизайн первого складного iPhone

Первый складной iPhone получит один дисплей, складывающийся наружу. Об этом сообщает издание GSMArena.

В одном из медиа журналисты сослались на отчет аналитика Haitong International Securities Джеффа Пу, в котором раскрывается дизайн будущего складного смартфона Apple. Согласно этой информации, устройство будет похоже на Huawei Mate Xs 2 — гаджет со складным экраном, выпущенный в 2022 году.

Если прогноз Джеффа Пу верен, то первый складной iPhone будет складываться экраном наружу и иметь только один дисплей. Для сравнения, флагман Huawei имел 7,8-дюймовый OLED-экран, который в сложенном состоянии превращался в 6,5-дюймовый дисплей.

Эксперты GSMArena выделили преимущества такого форм-фактора. Во-первых, отсутствие необходимости в крышке делает устройство легче и тоньше. Во-вторых, Apple может сэкономить на производстве, так как будет использовать только один экран вместо двух. Однако основным недостатком конструкции является расположение экрана, который всегда остается открытым и, следовательно, может быстро повредиться или сломаться.

Ранее сообщалось, что «райский» iPhone по цене квартиры показали ювелиры в России.

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