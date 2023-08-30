Разнообразие вкусов. Фестиваль Алтайских продуктов прошел во второй раз в Барнауле

В минувшую субботу в парке «Изумрудный» прогремел фестиваль Алтайских продуктов — «Алтайские бренды. Из сердца Алтая». Мероприятие проводится в регионе во второй раз и уже завоевало популярность среди жителей города Барнаула и его гостей.