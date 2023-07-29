29 июля
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Жизнь

Разноцветные и в полосатой будке. Какими были барнаульские таксофоны в ХХ веке и какие они сейчас — фотоподборка

Altapres.ru нашел старые фотографии барнаульских таксофонов и нашел в городе несколько мест, где их все еще можно встретить.

Таксофон на перекрестке улиц Георгия Исакова и Попова.
Таксофон на перекрестке улиц Георгия Исакова и Попова.
Дарья Беркетова

Вот какими таксофоны были раньше. Спойлер — их не всегда было легко заметить.

А вот такие таксофоны красуются сейчас в Барнауле — открытые телефоны под козырьком синего цвета. Уже нет больших будок, которые в случае чего спасут от дождя.

Таксофон на площади октября возле Молодежного театра Алтая.
Таксофон на площади октября возле Молодежного театра Алтая.
Дарья Беркетова
Кода населенных пунктов Алтайского края на таксофоне.
Кода населенных пунктов Алтайского края на таксофоне.
Дарья Беркетова
Таксофон на перекрестке улиц Георгия Исакова и Попова.
Таксофон на перекрестке улиц Георгия Исакова и Попова.
Дарья Беркетова
Таксофон на площади октября возле Молодежного театра Алтая.
Таксофон на площади октября возле Молодежного театра Алтая.
Дарья Беркетова
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