13 января
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Жизнь

Реалити шоу «ЛЕД»: стать фигуристкой за три месяца

В Барнауле завершился проект реалити-шоу «ЛЕД», в рамках которого три блогера обучались фигурному катанию. Ранее они не занимались этим видом спорта. За 3 месяца, которые длился проект, они не только научились кататься на коньках, но и выступили с номерами.

Участницы реалити-шоу «ЛЕД».
Участницы реалити-шоу «ЛЕД».
Фото предоставлено клубом фигурного катания «Сибирский лед».

Цель проекта — популяризация спорта, в частности фигурного катания, на территории Барнаула. Это уже второй сезон реалити-шоу «ЛЕД». В этом году проект проходит при поддержке гранта Президента Российской Федерации.

Три девушки из Барнаула, популярные в социальных сетях, с сентября посещали тренировки на льду клуба фигурного катания «Сибирский лед». Тренировались они вместе со спортсменами, ведь в клубе есть не только детские группы, но и группы для взрослых.

Весь процесс обучения, тренировок, «закулисья», эмоций и переживаний можно наблюдать в аккаунте организаторов проекта — клуба фигурного катания «Сибирский лед», в историях и специальных эфирах, в социальной сети ВКонтакте.

А уже в ноябре все участницы подготовили по три номера, которые были засняты на видео и выставлены на суд зрителей. Зрители могли проголосовать за наиболее понравившиеся им номера. Каждый номер имел свои обязательные элементы и тематику. Так первый номер был посвящен самим участницам — номер-визитка, далее девушки предстали в образах киногероинь, а в финале был новогодний танец.

Участницы реалити-шоу «ЛЕД».
Участницы реалити-шоу «ЛЕД».
Фото предоставлено клубом фигурного катания «Сибирский лед».

Участники проекта:

  • Петрова Евгения, визажист, мастер по прическам.
  • Матрешка Тоня, свадебная ведущая, блогер, фитнес-тренер, музыкант.
  • Неверова Елизавета, семейный психолог, телесотерапевт, проводник на гвозди.

По итогам зрительского голосования первое место заняла Петрова Евгения. Второе место было отдано Матрешке Тоне и третье — Неверовой Елизавете.

Помимо зрительского голосования, с профессиональной точки зрения выступления участниц проекта оценивали тренеры клуба «Сибирский лед». Первое место и кубок судьи также отдали Петровой Евгении.

Миссия проекта — показать, что фигурное катание может быть доступно в любом возрасте, а также продемонстрировать «путь фигуриста» от самого начала до представления номера.

Как отмечают организаторы, не обязательно быть участницей реалити-шоу «ЛЕД», чтобы научиться кататься на коньках. В январе тренеры клуба фигурного катания «Сибирский лед» провели в Парке Спорта бесплатные мастер-классы по фигурному катанию для всех желающих.

— Спасибо за чудесный проект! У дочери любовь к конькам и льду выросла во много раз! Море позитива и каждый день на тренировку как на праздник, — отмечает Ирина Колесова, участница мастер-классов.

— Чудесный мастер-класс. Спасибо. Дочка перестала бояться льда, научилась держать равновесие, и даже чуть-чуть катиться, а топать так вообще супер получается. Теперь просится на занятия, — мама юной спортсменки, Виктория Сидоренко.

В клубе фигурного катания «Сибирский лед"
есть группы для детей и взрослых.
Поэтому организаторы проекта приглашают всех
приобрести новое спортивное хобби — фигурное катание!
Справки по телефону 69−53−03 (WA 8−902−998−5303).

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