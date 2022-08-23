125 ребятишек из пяти регионов Сибири побывали на каникулах в Горном Алтае благодаря «Мария-Ра»

18 августа в детском оздоровительном лагере «Манжерок» (с. Манжерок, Республика Алтай) прошел турнир по шашкам, организованный «Мария-Ра». В нем приняли участие ребятишки, которые выиграли путевки в Горный Алтай, а также — все желающие школьники, которые отдыхали в лагере. Этим мероприятием компания подвела итог акции — «Выиграй 100 путевок в Горный Алтай!».

Напомним, что с 22 июня по 19 июля в покупатели сети в пяти регионах Сибири участвовали в розыгрыше 100 путевок в детские оздоровительные лагеря «Манжерок» и «Лебедь», расположенные в живописных местах Горного Алтая. Путевки выиграли 40 школьников из Алтайского края, 32 из Кемеровской области, 20 из Новосибирской области и 8 из Томской. Также 25 путевок от компании получили дети сотрудников магазинов, которые продемонстрировали лучшие показатели по итогам акции. В результате — 125 школьников из самых разных уголков Сибири стали обладателями путевок в детские лагеря Горного Алтая.

Первая группа из 75 школьников из Алтайского края и Кемеровской области отдыхала в ДОЛ «Лебедь» (с. Турочак, Республика Алтай) со 2 по 15 августа. Вторая группа из 50 детей отправилась в ДОЛ «Манжерок» 11 августа.

Победители акции «Выиграй 100 путевок в Горный Алтай!». Компания «Мария-Ра»

Ребята не только отдохнули в Горном Алтае, но и смогли поучаствовать в турнирах по шашкам, которые провели сотрудники «Мария-Ра» в каждом лагере. Чтобы в турнире на призы компании мог принять участие каждый, всем детям раздали правила, привезли в лагеря шашечные доски, чтобы желающие могли потренироваться и поучаствовать в состязании.

В итоге в турнире ДОЛ «Лебедь» приняли участие 43 школьника, а в турнире в ДОЛ «Манжерок» — 70 ребят от 8 до 16 лет.

Мальчики и девочки азартно бились за победу — болельщики поддерживали своих товарищей. Игра была настолько напряженной и по-настоящему спортивной, что финалы проходили при полной тишине. Были и слезы от поражений и радость побед — ведь для многих детей это было первое участие в турнире классными призами и настоящими дипломами. Например, в ДОЛ «Манжерок» в состязании участвовала 7-летняя Вероника из Новосибирска — она была самым юным игроком. «Я играю уже давно — не помню, сколько. Мне нравится сама игра. Правила рассказала мне старшая сестра», — поделилась самая юная участница турнира, получившая диплом.

Победителем турнира в ДОЛ «Лебедь» стал 16-и летний Егор Захаров из Горно-Алтайска. Егор признался, что ему нравится игра в шашки, хотя в турнире он участвовал впервые: «Я играл в шашки дома с отцом. Вообще занимаюсь волейболом. Было непросто выиграть. Но стоило того — приз очень понравился!».

Победители акции «Выиграй 100 путевок в Горный Алтай!». Компания «Мария-Ра» Победители акции «Выиграй 100 путевок в Горный Алтай!». Компания «Мария-Ра» Победители акции «Выиграй 100 путевок в Горный Алтай!». Компания «Мария-Ра» Победители акции «Выиграй 100 путевок в Горный Алтай!». Компания «Мария-Ра»

В ДОЛ «Манжерок» победу одержал 16-летний Александр Жидков из села Каракокша Чойского района Республики Алтай. Александр рассказал, что играет в шашки с детства и очень любит эту игру. «Было тяжело выиграть — соперники подобрались сильные!», — поделился впечатлениями парень. Александр окончил 9 классов и планирует поступать на механика в республиканский техникум.

Победители получили дипломы и призы от компании: «умную колонку с Алисой» за первые места, беспроводные наушники за вторые места и фирменные поясные сумки за 3, 4 и 5 места. Но не только победители радовались и праздновали — после турниров «Мария-Ра» угостила мороженым и газировкой всех ребят, отдыхавших в лагерях. Всего было съедено 350 штук мороженого и выпито 150 литров газировки!

Победители акции «Выиграй 100 путевок в Горный Алтай!». Компания «Мария-Ра»

Еще один сюрприз приготовила «Мария-Ра» всем школьникам, отдыхавшим в ДОЛ «Манжерок», организовав экскурсию на подъемнике на гору Синюха — в экскурсии приняли участие 165 ребятишек. Для большинства ребят катание на подъемнике было совершенно новым и удивительным приключением! Ребята побывали на смотровой площадке, прогулялись по туристической тропе, пофотографировались на память с новыми друзьями и сотрудниками компании, которые их сопровождали. Компания «Мария-Ра» выражает благодарность Всесезонному курорту Манжерок за предоставленную возможность и неповторимые эмоции детей, которые подарила им эта экскурсия!

Победители акции «Выиграй 100 путевок в Горный Алтай!». Компания «Мария-Ра»

Благодарим всех покупателей «Мария-Ра», которые приняли участие в акции «Выиграй 100 путевок в детские лагеря в Горном Алтае!»! Приглашаем в магазины сети за покупками — впереди ждут новые акции и розыгрыши, множество праздников и активностей от «Мария-Ра»!