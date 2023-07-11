Ремонт сельских дорог стартовал в Барнауле

Подрядная организация ООО «Мостик» в Барнауле приступила к ремонту дорог сельских и поселковых территорий, микрорайонов индивидуальной жилой застройки.

Так на территории Железнодорожного района в настоящее время проводится отсыпка щебнем дорог по переулку Гетмановскому, здесь ремонтируется участок от дома №14 до улицы Смирнова, и по улице Рощинская на отрезке от улицы Литейной до проезда Модельного.

После этого на указанных участках дорожники приступят к укладке асфальтобетонного покрытия.

На улице Огородная на отрезке от улицы Советской Армии до дома №31 по улице Огородной выполняется планировка дороги. А по улице Придорожной в Центральном районе выполняется устройство основания и подготовка к асфальтированию.

К аналогичным работам строители приступают на улицах Приобская и Депутатская в Октябрьском районе.

Всего же по муниципальному контракту до середины сентября подрядчик отремонтирует 20 участков сельских дорог и частного сектора.

В Барнауле ремонтируют сельские дороги. Фото предоставлено пресс-службой Администрацией города Барнаула.

Больше всего из них находится в Октябрьском районе, здесь работы будут проведены на семи объектах:

квартал 953А (от проходной проспекта Калинина, 73 до конца бетонного ограждения);

улица Верхгляденская (от дома № 13 до дома № 75);

улица Депутатская;

улица Ким (от ул. Смольной до ул. Володарского);

внутриквартальный проезд от улицы Школьной до улицы Водопроводной;

улица Приобская;

переулок Горный (от дома №4 до дома №14).

На территории Центрального района ремонт будет проведен на пяти участках:

улица Придорожная (от ул. Лебяженской до дома № 5 по ул. Придорожной);

улица Краевая (от ул. Краевая 111 до ул. Краевая, 90);

улица Приречная (от ул. Максима Горького до здания №12 по ул. Приречной);

улица Полевая в селе Лебяжье (от ул. Центральной до ул. Чайковского);

улица Промышленная в поселке Центральном (от ул. Мира до ул. Советской, далее по ул. Советской до пер. Детства).

В Железнодорожном районе отремонтируют четыре дороги:

переулок Гетмановский (от дома №14 до ул. Смирнова);

улица Путейская (от ул. Юрина до дома №37);

улица Огородная (от ул. Советской Армии до дома №31 по ул. Огородной);

улица Рощинская (от ул. Литейной до проезда Модельного).

В Барнауле ремонтируют сельские дороги. Фото предоставлено пресс-службой Администрацией города Барнаула.

Кроме того, в план работ включены по две дороги Ленинского и Индустриального районов. Здесь ремонты проведут по улице Рябиновой в селе Гоньба (от ул. Строительной до ул. Советской), по улице Петербургской в селе Власиха (от ул. Берестовой до ул. Парадной), а также по проезду Станкостроительному 2-му (от троллейбусного разворотного кольца до дома №3 по проезду Станкостроительному 2-му) и по улице Озерной (от ул. Эмилии Алексеевой до дома №95б).

Отметим, что в рамках муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 года» на ремонт данных участков дорог из бюджета города выделено более 48 млн рублей. Список дорог, которые ремонтируют по программе, формируется на основании заявок горожан и их обращений в администрации районов города.