Ремонт сельских дорог стартовал в Барнауле

Так на территории Железнодорожного района в настоящее время проводится отсыпка щебнем дорог по переулку Гетмановскому, здесь ремонтируется участок от дома №14 до улицы Смирнова, и по улице Рощинская на отрезке от улицы Литейной до проезда Модельного.
После этого на указанных участках дорожники приступят к укладке асфальтобетонного покрытия.
На улице Огородная на отрезке от улицы Советской Армии до дома №31 по улице Огородной выполняется планировка дороги. А по улице Придорожной в Центральном районе выполняется устройство основания и подготовка к асфальтированию.
К аналогичным работам строители приступают на улицах Приобская и Депутатская в Октябрьском районе.
Всего же по муниципальному контракту до середины сентября подрядчик отремонтирует 20 участков сельских дорог и частного сектора.
Больше всего из них находится в Октябрьском районе, здесь работы будут проведены на семи объектах:
- квартал 953А (от проходной проспекта Калинина, 73 до конца бетонного ограждения);
- улица Верхгляденская (от дома № 13 до дома № 75);
- улица Депутатская;
- улица Ким (от ул. Смольной до ул. Володарского);
- внутриквартальный проезд от улицы Школьной до улицы Водопроводной;
- улица Приобская;
- переулок Горный (от дома №4 до дома №14).
На территории Центрального района ремонт будет проведен на пяти участках:
- улица Придорожная (от ул. Лебяженской до дома № 5 по ул. Придорожной);
- улица Краевая (от ул. Краевая 111 до ул. Краевая, 90);
- улица Приречная (от ул. Максима Горького до здания №12 по ул. Приречной);
- улица Полевая в селе Лебяжье (от ул. Центральной до ул. Чайковского);
- улица Промышленная в поселке Центральном (от ул. Мира до ул. Советской, далее по ул. Советской до пер. Детства).
В Железнодорожном районе отремонтируют четыре дороги:
- переулок Гетмановский (от дома №14 до ул. Смирнова);
- улица Путейская (от ул. Юрина до дома №37);
- улица Огородная (от ул. Советской Армии до дома №31 по ул. Огородной);
- улица Рощинская (от ул. Литейной до проезда Модельного).
Кроме того, в план работ включены по две дороги Ленинского и Индустриального районов. Здесь ремонты проведут по улице Рябиновой в селе Гоньба (от ул. Строительной до ул. Советской), по улице Петербургской в селе Власиха (от ул. Берестовой до ул. Парадной), а также по проезду Станкостроительному 2-му (от троллейбусного разворотного кольца до дома №3 по проезду Станкостроительному 2-му) и по улице Озерной (от ул. Эмилии Алексеевой до дома №95б).
Отметим, что в рамках муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 года» на ремонт данных участков дорог из бюджета города выделено более 48 млн рублей. Список дорог, которые ремонтируют по программе, формируется на основании заявок горожан и их обращений в администрации районов города.