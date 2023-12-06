Режим повышенной готовности, ель и «Йель». Что произошло в Алтайском крае 6 декабря

- Виктор Томенко объявил о введении в Алтайском крае режима повышенной готовности из-за непогоды. После мощных снегопадов в регион пришло потепление, а за ним — резкое похолодание сразу на 15-20 градусов.
- Министр транспорта Алтайского края рассказал, продолжат ли в 2024 году в регионе ремонтировать дороги по нацпроекту, и какие трассы требуют первоочередного внимания.
- Владельцы барнаульской кофейни «Йель» прокомментировали массовое отравление посетителей.
- Фестиваль «Алтайская зимовка», который отменили из-за непогоды, может все-таки состояться — 16 или 17 декабря.
- В Бийске трамвай наехал на 15-летнего мальчика — по словам очевидцев, он шел по рельсам. Подростка госпитализировали с травмами.
- На площади Сахарова в Барнауле несмотря на непогоду начали устанавливать снежный городок и новогоднюю ель.
- Школьникам запретили пользоваться телефонами на уроках. Теперь — на законодательном уровне. Даже в образовательных целях. Почитайте, что это значит, и что об этом думают директора алтайских школ.
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