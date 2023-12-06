7 декабря
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Режим повышенной готовности, ель и «Йель». Что произошло в Алтайском крае 6 декабря

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 6 декабря.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Виктор Томенко объявил о введении в Алтайском крае режима повышенной готовности из-за непогоды. После мощных снегопадов в регион пришло потепление, а за ним — резкое похолодание сразу на 15-20 градусов.
  • Министр транспорта Алтайского края рассказал, продолжат ли в 2024 году в регионе ремонтировать дороги по нацпроекту, и какие трассы требуют первоочередного внимания.
  • Владельцы барнаульской кофейни «Йель» прокомментировали массовое отравление посетителей.
  • Фестиваль «Алтайская зимовка», который отменили из-за непогоды, может все-таки состояться — 16 или 17 декабря.
  • В Бийске трамвай наехал на 15-летнего мальчика — по словам очевидцев, он шел по рельсам. Подростка госпитализировали с травмами.
  • На площади Сахарова в Барнауле несмотря на непогоду начали устанавливать снежный городок и новогоднюю ель.
  • Школьникам запретили пользоваться телефонами на уроках. Теперь — на законодательном уровне. Даже в образовательных целях. Почитайте, что это значит, и что об этом думают директора алтайских школ.

Читать новости Алтайского края удобно в нашем сообществе во Вконтакте, а также в телеграм-канале.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость