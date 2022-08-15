«Родился пригодился» рассказал историю самого скандального парка Барнаула

На YouTube-канале опубликована новая серия цикла «Родился пригодился» от команды Никиты Тушева . Это искренняя история о спасении крупнейшего парка Барнаула.

Серия о парке вышла к 90-летию «Изумрудного», круглую дату отмечали в конце июля. Видео «Родился пригодился» делаются в формате ютуб-блогинга. Стиль программы — живая подача интервью, раскованный ведущий, прямые вопросы, эмоциональные ответы.

Героями видео об «Изумрудном» стали четыре знаковые персоны — люди, которых объединяет деятельная любовь к парку и своему городу: управляющий Владислав Вакаев, историк Данил Дегтярев, архитектор Максим Максименко, редактор и культуролог Лариса Вигандт. Все они входят в Общественный совет «Изумрудного» и помогают возвращать парк к жизни и вдохнуть в него новые смыслы.

Почти двухчасовое видео — это история о прошлом и настоящем «Изумрудного». Вместе с Данилом Дегтяревым зрители погружаются в историю этого места: от дореволюционного времени до «золотого периода» 50-х годов. Тогда парк был украшен скульптурами «гипсового соцреализма», с такими арт-объектами любили фотографироваться горожане.

О периоде 90-х и нулевых годов, драме с вырубкой деревьев, которая стала точкой кипения и недовольства общественности, вспоминает Лариса Вигандт.

Архитектурную линию в сюжете представляет Максим Максименко — один из авторов проекта «ГорСад». Проект разрабатывался на основе опроса горожан и стал первой практикой соучаствующего проектирования в Барнауле.

Управляющий «Изумрудного» Владислав Вакаев, отвечая на вопрос Никиты Тушева, говорит как раз о соучастии — когда профессионалы, жители и органы власти вместе проектируют и реконструируют парковую территорию.

Фото: студия креативных решений для бизнеса OSTRO.

Что же нужно сделать среднестатическому человеку, чтобы и другие заброшенные парки превратить в «Изумрудный»?

«Найти единомышленников, создать Общественный совет, написать грант, мобилизовать горожан на голосование по проекту благоустройства территории», — отвечает Владислав Вакаев.

Основной посыл видео в том, что — секрет успеха реконструкции «Изумрудного» — заслуга горожан, которых услышала власть, и помогла решить проблему.

Фото: парк «Изумрудный». Фото: парк «Изумрудный». Фото: парк «Изумрудный». Фото: парк «Изумрудный». Фото: парк «Изумрудный». Фото: парк «Изумрудный».

Видео с прогулкой по парку поможет узнать много нового. Сколько всего названий было у «Изумрудного»? Почему парк сравнивают с питерским Летним садом? Какие знаменитости проезжали здесь? Какое отношение имеет Царица ваз к территории парка? Сколько денег уже ушло на реконструкцию? В чем суть скандальной истории «Изумрудного»?