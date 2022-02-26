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Жизнь

Родительская суббота в феврале 2022 года: что нужно сделать в этот день

Вселенская родительская (мясопустная) суббота, день поминовения усопших православных христиан, отмечается за два дня до Масленицы, и предшествует Великому посту. В 2022 году это 26 февраля.

Молитва. Свечи. Церковь
Молитва. Свечи. Церковь
СС0

Что нужно и запрещено делать в родительскую субботу?

Мясопустная — первая родительская суббота в году, когда в православных храмах особо поминают умерших христиан.

Поминать — не значит печалиться. Поминать нужно с мыслью о том, что покойный находится в лучшем мире.

В этот день часто хозяйки пекли блины, причем первый блин по традиции относили на кладбище, а другие раздавали детям и бедным. Вечером семьи собираются за поминальным ужином.

Блины.
Блины.
CC0

В этот день также традиционно готовят кутью — особое блюдо для поминовения умерших. Кутья — символ покинувшего мир живых человека. Она служит символом захоронения всех, кто по разным причинам не был предан земле, и чей дух мечется, не имея возможности покинуть этот мир.

В родительскую субботу на кладбище нельзя поднимать с земли оброненную вещь.

Также нельзя устраивать шумные гулянки, напиваться, ссориться, кричать и злословить.

Почему Мясопустная?

Потому что мясо перед Великим постом едят последний раз («мясопуст» — «мясо отпускаю»).

Приметы на Мясопустную субботу

  • Если первый блин при жарке упал на пол, то его можно поднимать только после прочтения охранных слов,
  • Жениться или венчаться в этот день — к беде,
  • Ясная погода — к теплой весне.
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