Родительская суббота в феврале 2022 года: что нужно сделать в этот день

Что нужно и запрещено делать в родительскую субботу?
Мясопустная — первая родительская суббота в году, когда в православных храмах особо поминают умерших христиан.
Поминать — не значит печалиться. Поминать нужно с мыслью о том, что покойный находится в лучшем мире.
В этот день часто хозяйки пекли блины, причем первый блин по традиции относили на кладбище, а другие раздавали детям и бедным. Вечером семьи собираются за поминальным ужином.
В этот день также традиционно готовят кутью — особое блюдо для поминовения умерших. Кутья — символ покинувшего мир живых человека. Она служит символом захоронения всех, кто по разным причинам не был предан земле, и чей дух мечется, не имея возможности покинуть этот мир.
В родительскую субботу на кладбище нельзя поднимать с земли оброненную вещь.
Также нельзя устраивать шумные гулянки, напиваться, ссориться, кричать и злословить.
Почему Мясопустная?
Потому что мясо перед Великим постом едят последний раз («мясопуст» — «мясо отпускаю»).
Приметы на Мясопустную субботу
- Если первый блин при жарке упал на пол, то его можно поднимать только после прочтения охранных слов,
- Жениться или венчаться в этот день — к беде,
- Ясная погода — к теплой весне.