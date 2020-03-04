Родные погибшего после пыток в иркутской полиции подали миллионные иски

Сестра погибшего после пыток в полиции Иркутска мужчины подала повторный иск к троим экс-полицейским, признанными виновными в истязаниях, пишет « Сибирь.Реалии ».

От каждого из бывших правоохранителей Марина Усимова требует компенсации морального вреда в 1 млн рублей, рассказал правозащитник Святослав Хроменков.

3 марта прошло заседани суда, но судья затребовал материалы уголовного дела и процесс отложили.

Иск — повторный. В ноябре 2019 года Куйбышевский суд Иркутска отказался принять к рассмотрению иск Усимовой с той же суммой.

Сестре и малолетней дочери погибшего судья также отказала в принятии иска. Хроменков полагает, что сделано это было по надуманной причине.

Судья предлагает направлять иск по месту регистрации осужденных, как будто ждет, что они вскоре освободятся и там его получат. Напомню, осужденные уже полгода — в местах лишения свободы, — сообщил правозащитник.

Спектакль «Пытки» в Крепостном театре Анна Зайкова

Громкая история разразилась в феврале 2019 года, когда Кировский районный суд Иркутска признал виновными бывших сотрудников полиции Александра Кривошеина, Максима Кругового и Сергея Тарасова в истязании свидетеля убийства Сергея Струнчинского.

Кривошеину назначили 4 года колонии общего режима, Круговому — 3,5 года в колонии общего режима, а Тарасову — 3 года условно.

Струнчинского нашли убитым в апреле 2016 года. Полицейских обвинили в избиении, совершенном в сентябре 2015 года, когда мужчина проходил свидетелем по делу об убийстве местного жителя. В этом преступлении подозревали его брата Антона, и вначале Сергей дал показания против брата, но потом отказался от своих слов.

Родные Струнчинского уверены, что именно за изменение показаний трое оперативников избили мужчину в отделении полиции. Медики зафиксировали закрытый перелом лодыжки левого голеностопного сустава, повреждения головы, туловища, верхних и нижних конечностей.

Своей сестре мужчина рассказывал, что полицейские били его битой и палкой, лили кипяток на голову, надевали пакет на голову, а также прыгали по ногам.

После того, как Струнчинский подал заявление, было затишье до весны 2016 года. В ночь на 2 апреля его вытащили из дома, а днем его тело нашли рыбаки. Мужчину очень сильно избивали и душили, потом утопили.

Отец погибшего рассказал, что у сына не было носовой части лица и кожи, была одна кость.