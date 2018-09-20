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20 сентября
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«Рокерша» Пугачева и «деловая» Лобода вместе вышли в свет

Российские певицы Алла Пугачева и Светлана Лобода удивили публику совместным светским выходом. 19 сентября они посетили премьеру фильма Александра Горчилина «Кислота» в «Гоголь-центре».

Алла Пугачева в клипе на песню "Я летала".
Алла Пугачева в клипе на песню "Я летала".
Олег Влади в youtube.com

Для культурного мероприятия Примадонна выбрала «рокерский» наряд: кожаные штаны, перчатки, ботинки на высокой платформе и массивные украшения. Лобода же отдала предпочтение деловому стилю и появилась на премьере в элегантном костюме-тройке.

На тусовке также были: Николай Басков, Сергей Лазарев, Александр Ревва, Арман Давлетяров и другие, пишет mail.ru.

Месяц назад Алла Пугачева стала гостьей шоу Светланы Лободы в Юрмале (Латвия). Для посещения культурного мероприятия Народная артистка СССР выбрала черные кожаные мини-шорты и сапоги.

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